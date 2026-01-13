“Dee Hup House” เสิร์ฟซีรีส์วายแนวตั้ง 3 รสชาติ เอาใจสายจิ้นรับปีใหม่

ค่าย “Dee Hup House” เปิดศักราชใหม่ บุกตลาดซีรีส์แนวตั้ง! จัดเต็ม 3 เรื่อง 3 รสชาติ เสิร์ฟความฟินให้สาววายจิกหมอน รับชมได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube และ TikTok ช่อง Dee Hup House
บริษัท Dee Hup House (ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัด) เตรียมมอบของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนซีรีส์ ส่งความฟินผ่านโปรเจกต์ Vertical Series (ซีรีส์แนวตั้ง) ครั้งแรก! เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ยกให้เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ส่งซีรีส์รันวงการอย่างต่อเนื่อง แจ้งเกิดนักแสดงหน้าใหม่รวมถึงคู่จิ้นเคมีปังหลายต่อหลายคู่ ล่าสุดประกาศลุยวงการซีรีส์แนวตั้ง เสิร์ฟฟินจุกๆ จัดเต็มด้วยซีรีส์ 3 เรื่อง 3 สไตล์ 3 คู่นักแสดง 3 ผู้กำกับ พร้อมเปิดจักรวาลความฟินแบบต่อเนื่อง
ออกสตาร์ทด้วย “SCREEN TOGETHER ดูหนังคนเดียวกับคุณ” ผลงานการกำกับของ นิทรรศ สินวัฒนกุล ที่ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ในโรงหนังของ “ซัน กับ มุน” รับบทโดย SUNN (Cong Duong) หนุ่มเวียดนามมากความสามารถที่พูดไทยชัดแจ๋ว จับคู่เคมีจิ้นกับ กรีน พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์ จะเป็นอย่างไรเมื่อความซุ่มซ่ามกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ชวนใจเต้น ลุ้นไปด้วยกัน 12 มกราคมนี้ นอกจากโมเมนต์ชวนฟินแล้ว แฟนๆ เตรียมฟังเพลงประกอบซีรีส์ที่ร้องโดยหนุ่มเวียดนามคนนี้ได้เลย
ทีเซอร์ >> https://youtube.com/shorts/ut-Cki--gvE?si=iEsASVOEChIISMRU
จากนั้น 19 มกราคม ต่อติดความฟินด้วยเรื่องที่ 2 “LOVE TRUCK รักสองแถว” เคสนี้รักหล่นทับเต็มๆ เพราะแฟนหนุ่มสุดหล่อจะมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัว เรื่องนี้ได้ผู้กำกับมากประสบการณ์ ณัฐกร จุลระศร มาร่วมสานต่อความฟินของ 2 ตัวละคร “ไทย และ เล้ง” ที่รับบทโดย ตี๋ บุญยเกียรติ วงค์ษาแจ่ม ผู้รักษาประตูหน้าหล่อที่มาชิมรางงานแสดงครั้งแรก โคจรมาพบกับ เฮง ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง กับคาแร็กเตอร์ต้าวแว่นขี้นอยผู้พึ่ง AI ตลอดเว
ปิดท้ายด้วยผลงานการกำกับของมือตัดต่อแห่งบ้าน Dee Hup House สหรัฐ คงวัฒนาถาวร ที่ผันตัวมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า “INFLULOVER ไลฟ์ดีนัก รักดีมั้ย” เรื่องนี้อินฟลูอินใจ สาวกโซเชียลทั้งหลายห้ามพลาด “ใครจะคิดว่ารูมเมตของผมจะทำ...แบบนี้กับผมกลางไลฟ์" คอนเฟิร์มว่าฟินหนักมากสำหรับความสัมพันธ์ของ “เจตน์ กับ โฟกัส” ที่รับบทโดย ไกด์ กันตพล ชมภูพันธ์ หนุ่มหล่อสายเฟรนลี่ ปะทะ เดช ณรงค์เดช รุ่งอรุณ หนุ่มรักสงบรีวิวเลิฟเวอร์ เมื่อคนต่างขั้วมาเจอกันความฟินจึงบังเกิด 26 มกราคมนี้ รู้กัน!
แต่ก่อนจะไปสนุกกับซีรีส์แนวตั้งทั้ง 3 เรื่อง ขออุ่นเครื่องความฟิน เจาะเบื้องหลังการทำงานของทีม Dee Hup House งานนี้ได้ผู้จัด บอส อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ และ ตี๋ บัณฑิต สินธนภารดี ผู้กำกับคนเก่งที่ผันตัวมารับหน้าที่ควบคุมการผลิตโปรเจกต์นี้ โดยทั้งคู่ไม่พลาดมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้ได้ฟังว่า “เดี๋ยวนี้ทุกคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือและชอบคอนเทนต์ที่กระชับ สนุก ดูจบได้ในเวลาสั้นๆ เราไม่อยากตกเทรนด์เลยลองทำอะไรใหม่ๆ ดูสักตั้ง แต่ยังคงยึดคุณภาพของชิ้นงานเป็นหลัก โดยทั้ง 3 เรื่องเป็นพล็อตที่เราคิดกันขึ้นมาเองทั้งหมด ซึ่งมาจากไอเดียและการเขียนบทของผู้กำกับทั้ง 3 คน การเล่าเรื่องในซีรีส์แนวตั้งเป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก จะทำอย่างไรให้เคมีนักแสดงพุ่งออกมาทัชใจคนดูในพื้นที่จำกัด สุดท้ายอยากฝากให้ไปชมกันเยอะๆ เชื่อว่าจะได้แง่คิดสำคัญที่เราใส่ลงไปคือเรื่องจังหวะเวลาของชีวิต เราอยากสะท้อนให้เห็นว่าความรักหรือโอกาสดีๆ มักจะเข้ามาในจังหวะที่เราไม่คาดคิดเสมอ การมองเห็นความสุขรอบตัวอาจเป็นโอกาสให้เราได้พบเจอกับความรัก มิตรภาพ หรือความรู้สึกดีๆ ได้เสมอ สุดท้ายนี้ขอฝากซีรีส์แนวตั้งทั้ง 3 เรื่องไว้ในอ้อมใจทุกคน เป็นของขวัญเล็กๆ เริ่มต้นปีที่ทำให้แฟนๆ ทุกคน ห้ามพลาดเรื่องแรก SCREEN TOGETHER ดูหนังคนเดียวกับคุณ วันจันทร์ที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 19.00 น. ที่ YouTube และ TikTok ของทาง DEE HUP HOUSE”
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์