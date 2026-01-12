เรื่องย่อตอน ซีรีส์ยูริ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 1 - 7 (ตอนล่าสุด)

ซีรีส์เรื่องใหม่ของค่าย WonderLife Entertainment ควบคุมการผลิตโดย จุ๊บแจง - วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ สร้างจากบทประพันธ์ยอดฮิตของ Zezeho เขียนบทโทรทัศน์ และ กำกับการแสดงโดย บอมบ์ - อัศจรรย์ สัตโกวิท นำแสดงโดย พริกขิง - สุรีย์ญะเรศ คะยะเรศ และ ท้องฟ้า - อลิชา ศรีประทักษ์
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ยูริ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 1 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 22.25 น. ช่อง3 กด33 และ ดู Uncut Version ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
เรื่องราวเริ่มต้นที่ เจน (ท้องฟ้า อลิชา) กำลังก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย และเริ่มต้นชีวิตเด็กปีหนึ่งที่แสนราบรื่นสงบสุข แต่แล้วก็เป็นอันสะดุดกึก เมื่อดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังไม่ชอบหน้าเธออยู่ ทั้งที่เธอก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยสักนิด รุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นคือ พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) ดาวมหาวิทยาลัยปีก่อน เธอเอาแต่มองมาทางเจนบ่อย ๆ ด้วยสายตาที่ไม่น่าไว้วางใจ
เจนมีเพื่อนสนิทคือ เค้ก (นิว ชัญญาภัค) และ หวาย (พิม ขจรเวคิน) ซึ่งจะคอยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของพี่ได๋ด้วย เจนรู้สึกว่าพี่ได๋ต้องไม่ชอบหน้าเธอแน่ ๆ เลย และแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นระหว่างเธอกับพี่ได๋จนได้ แต่เกิดอะไรขึ้นต้องติดตามชม...
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” EP.2 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 22.25 น.ช่อง3กด33 และดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 3 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 22.25 น.ช่อง3กด33 และดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
เริ่มต้นเก็บตัวดาวเดือนมหาลัยที่ทะเล มี เจนจะ (ท้องฟ้า อลิชา) แล้วก็รุ่นพี่ไปด้วย อย่าง พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) แล้วก็ รอง (หลุยส์ ชณทัต) กับ แชมป์ (ตั้งโอ๋ ณัฐวัฒน์) รวมทั้งมี ครูเอริก้า (โก้ ธีรศักดิ์) ครูกุยช่าย (คริสติน่า ป๊อป) ไปดูแลด้วย มีการทำกิจกรรมเกมแข่งขันสนุก ๆ ระหว่างเก็บตัว เจนจะประหม่าและไม่มั่นใจในตัวเอง พี่ได๋มาให้กำลังใจ และแสดงออกว่าชอบ แต่เจนจะรู้สึกไม่พอใจที่เห็นพี่ได๋สนิทกับ กิ๊ง(มณิภา) โดยไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว กิ๊งเป็นน้องสาวของพี่ได๋ เกิดเรื่องราววุ่นวายระหว่างอยู่ทะเล เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเจนจะกับพี่ได๋มาเคลียร์ใจอะไรกันอีก ต้องติดตามชม...
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 4 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 22.25 น.ช่อง3กด33 และดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
หลังจากคำว่า “พี่ชอบน้องเจน” หลุดออกมาจากปาก พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) โลกของ เจน (ท้องฟ้า อลิชา) ก็เริ่มปั่นป่วนแบบไม่ทันตั้งตัว หัวใจมันสั่น แต่สมองกลับยังหาคำตอบไม่ได้… ตกลงแล้วเธอรู้สึกยังไงกับพี่ได๋กันแน่?
เพื่อคลายความสับสน เจนเลยเลือกวิธีแอบส่อง ส่องว่าเขาอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรในแต่ละวัน ก่อนจะรวบรวมความกล้า ทักแชทไปเปิดบทสนทนาเล็กๆ และนัดพูดคุยเปิดใจ เจนหวังว่าจะมีคำตอบบางอย่าง… ที่ทำให้หัวใจเธอชัดเจนขึ้น
• เรื่องย่อตอนซีรีส์ “เจน(จะ) เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 5 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 22.25 น. ทางช่อง3กด33 และดู UNCUT VERSION ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) ดาวมหาลัยแสนสวย เท่ อบอุ่น และมีพลังเสน่ห์แรงเกินต้านยิ่งเข้าใกล้ หัวใจ เจน (ท้องฟ้า อลิชา) ก็ยิ่งเคลิ้มคลั่งโดยไม่รู้ตัว เผลอคิดถึง เผลอยิ้มคนเดียว จนเริ่มยอมรับกับตัวเองไม่ได้ว่า… เธออาจตกหลุมรักพี่ได๋เข้าแล้วจริง ๆ แต่ความสุขนั้นก็มาพร้อมความกังวล เจนเริ่มตั้งคำถามว่า ถ้าวันหนึ่งต้องจริงจัง ที่บ้านจะรับได้ไหม ถ้าเธอเลือกคบกับคนเพศเดียวกัน ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหน
จนกระทั่งวันประกวดดาวเดือนมหาลัยมาถึง เมื่อ กิ๊ง (มณิภา รู้ปัญญา) ดาวเภสัชแสดงความสนิทสนม ออดอ้อนพี่ได๋เกินพอดี ความหึงที่เจนพยายามซ่อนก็ปะทุออกมาจนพี่ได๋ต้องรีบตามมาเคลียร์ พี่ได๋คอยส่งแรงเชียร์แรงใจให้เจนจากข้างเวทีประกวดอย่างชัดเจนโดยไม่ปิดบังสายตา แต่รอยยิ้มของพี่ได๋กลับต้องหุบลงเมื่อเห็น แชมป์ (ตั้งโอ๋ ณัฐวัฒน์) แสดงตัวให้กำลังใจเจนแบบออกนอกหน้า รักของพี่ได๋ กับ เจน จะไปยังไงต่อ ต้องติดตามชม
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ยูริ “เจน(จะ) เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 6 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม เวลา 22.25 น. ทางช่อง3กด33 และ ดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
ความสัมพันธ์ของ เจน (ท้องฟ้า อลิชา) และ พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) ค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น ผ่านการ “เดทแบบไม่ส่วนตัว” ทำให้เจนเริ่มรู้จักตัวตนของพี่ได๋มากขึ้น จากภาพลักษณ์ดูหยิ่ง เงียบ เท่ แท้จริงแล้วกลับเป็นคนขี้เขิน พูดไม่เก่ง และจริงใจกว่าที่คิด ยิ่งได้เห็นมุมนี้ เจนก็ยิ่งปลื้มแบบไม่มีลิมิต เอาคาแร็กเตอร์ของพี่ได๋ไปวาดเป็นตัวละครในการ์ตูน พร้อมนำเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับการ์ตูนเรื่องใหม่
แต่ความหวานก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เมื่อวันหนึ่งพี่ได๋ตั้งใจเอาของกินมาฝากเจนถึงคณะ กลับเห็น พี่แชมป์ (ตั้งโอ๋ ณัฐวัฒน์) เข้ามาพูดคุย ภาพตรงหน้าทำให้ได๋เผลอคิดมาก ความน้อยใจค่อย ๆ ก่อตัว ก่อนจะเลือกหายไปโดยไม่พูดอะไร เจนจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องออกไปหาพี่ได๋ถึงคอนโด เพราะบางครั้งความรักก็ต้องใช้ความกล้าเพื่อบอกให้ใครบางคนรู้ว่า…เขาสำคัญแค่ไหน
• เรื่องย่อตอน ซีรีส์ยูริ “เจน(จะ) เป็นดาวสินกำ” ตอนที่ 7 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม เวลา 22.25 น. ทาง ช่อง3กด 33 และ ดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.30 น.
หลังจากที่ พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ) รับรู้ได้ถึงความผิดปกติของ เจน (ท้องฟ้า อลิชา) พี่ได๋เลยมาหาเจนถึงที่หอพักด้วยความเป็นห่วง และได้รู้ว่าที่เจนหายไปติดต่อไม่ได้นั้น เป็นเพราะเจนได้เสีย น้องเจลลี่ หมาน้อยที่น่ารักและผูกพันไป พี่ได๋จึงอยู่คอยปลอบโยนและประคับประคองจิตใจของเจน จนเจนเข้มแข็ง และค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้ไปให้ได้
จากเหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเจนตัดสินใจชวนพี่ได๋ไปกินส้มตำที่บ้าน เรื่องนี้ถูกแซวในกลุ่มแชทครอบครัว ก่อนที่คำถามจาก พ่อ (สุริยา เยาวสังข์) จะทำให้ทุกอย่างเงียบลง เจนจึงตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อว่า พี่ได๋ไม่ใช่แค่รุ่นพี่ แต่เป็นคนที่กำลังจีบลูกสาวพ่อ
หลังเปิดใจให้กันและกัน พี่ได๋ก็ได้ขอเจนเป็นแฟน ชีวิตเจนเริ่มดีขึ้น ทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเรียน ขณะเดียวกัน เพจมหาวิทยาลัยเผยข่าวว่า “พี่ได๋มีแฟนแล้วชื่อเจน” จุดกระแสตามหาว่าเจนคนนั้นคือใคร?