รู้จัก “แทน ดวงแก้ว” ดาวรุ่งป้ายแดง ประเดิมซีรีส์แซฟฟิก “รักไม่คาดฝัน” ประกบ “ญดา นริลญา”

เปิดโปรไฟล์ "แทน ดวงแก้ว" ดาวรุ่งป้ายแดงดีกรี ป.โท อังกฤษ สวยเก่งครบเครื่อง ประเดิมซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรก "รักไม่คาดฝัน - Play Park" ประกบ "ญดา นริลญา" บอกเลยว่าสาวคนนี้มีของมากกว่าที่คิด
นับเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ได้นักแสดงน้องใหม่มาประเดิมความท้าทาย สำหรับซีรีส์แซฟฟิกเรื่องใหม่จากช่อง 3 อย่าง “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่ได้สาวสวยลุคนิ่งสุดชิค “แทน ดวงแก้ว” มาประกบ “ญดา นริลญา” หลังจากประกาศตัวก็ทำเอาหลายคนจับตาจนโซเชียลร้อนเป็นไฟ วันนี้จะพามาทำความรู้จักเส้นทางสายบันเทิงแบบไม่คาดฝันเพราะคาแร็กเตอร์อันโดดเด่น มาทำความรู้จักเธอให้มากขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่าสาวคนนี้มีของมากกว่าที่คิด!
แทน มีชื่อจริงว่า ดวงแก้ว ปิยะอุย เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2543 ปัจจุบันอายุ 25 ปี ส่วนสูง 164 เซนติเมตร กรุ๊ปเลือด AB มีน้องสาว 1 คน จบการศึกษามัธยมปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี business economics (เศรฐศาสตร์และธุรกิจ) ปริญญาโท business management (บริหารธุรกิจ) ณ University of Surrey ประเทศอังกฤษ ถือเป็นสาวเก่งโปรไฟล์พรีเมียมที่น่าจับตามองที่สุดนาทีนี้
ก้าวแรกในวงการบันเทิง
"ทางช่องเห็นแทนจากช่องทางโซเชียลมีเดีย และติดต่อให้มาแคสติ้งบท “ลิลิน” พี่ที่แคสต์เขาก็บอกว่าชอบในความเป็นเรา เห็นแล้วปิ๊งในคาแร็กเตอร์ที่อยากเอาไปทำซีรีส์ ซึ่งในตัวคาแร็กเตอร์นี้จะมีความนิ่งๆ อยู่ จะมีความสวย สตรอง หลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักแสดงช่อง 3 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆ แต่เมื่อมีคนยื่นโอกาสมาให้แล้วก็เลยลองดู เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ถ้าปฏิเสธไปกลัวจะมาเสียดายทีหลัง เลยตัดสินใจลองดู"
นิสัยและไลฟ์สไตล์ส่วนตัว
"แทนเป็นคนอินโทรเวิร์ตค่ะ จะเป็นคนที่มีมุมเงียบ ๆ แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็จะมีความเอนจอยออกไปเจอเพื่อน ออกไปกินข้าว ไปสังสรรค์บ้าง พอใช้พลังงานหมดเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อชาร์จพลังงานวันหยุดชอบออกไปเดินเล่นซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะเป็นคนชอบกินและชอบทำอาหาร ทำขนม การได้ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะ"
อาหารที่ชอบ
"แทนชอบกินอาหารหลากหลายมาก แต่อาหารที่ชอบที่สุดคืออาหารญี่ปุ่นค่ะ ชอบกินชาบูและซูชิ รู้สึกว่ากินได้ไม่เบื่อ อีกอย่างคืออาหารไทย ชอบกินอาหารรสแซ่บๆ รสเผ็ดๆ ส่วนของหวานจะเป็นพวกสตรอว์เบอร์รีชอร์ตเค้ก แล้วก็อะไรที่เป็นนมๆ ครีมๆ อย่างเอแคลร์ก็ชอบค่ะ"
งานอดิเรกที่ชอบทำ
"แทนเป็นคนที่มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะ ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม ชอบไปทำกิจกรรมข้างนอก แทนชอบลองเล่นกิจกรรม เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ตอนเด็กๆ ชอบขี่ม้า กับเล่นไอซ์สเกตแบบฟิกเกอร์สเกต (Figure Skate) เคยไปแข่งมาเหมือนกัน สกีก็ชอบเล่น แต่ถ้าช่วงนี้ที่อินก็คือ ตีกอล์ฟ กับ วิ่งตอนเช้า"
เข้าวงการมาก็เล่นซีรีส์แซฟฟิกเลย รู้สึกอย่างไรบ้าง
"แทนมองเป็นปกติมากๆ เลยค่ะ ไม่ได้มองแยกออกมาจากละครหญิงชาย แต่มองว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งของผู้หญิงกับผู้หญิงที่เล่นด้วยกันแล้วน่าสนใจ ต้องทำการบ้านหนักมาก ต้องทำความเข้าใจทั้งบท ทั้งคาแร็กเตอร์ แทนอยากจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้คนดูได้เข้าใจมุมมองของโลกแซฟฟิกมากขึ้นค่ะ"
ตอนที่ได้รับบทบาทนี้ รู้สึกอย่างไร
"พอรู้ว่าต้องมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ตอนแรกคือทั้งตื่นเต้น ทั้งช็อก ไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง ยังไม่เชื่อว่าตัวเองได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจากที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไป ก็เบนเข็มชีวิตเข้าสู่วงการเต็มตัวรู้สึกตื่นเต้นและกดดันนิดหน่อย ต้องเตรียมตัวทุกอย่างให้เร็วที่สุดและปรับตัวให้ไวที่สุด"
ครอบครัวว่ายังไงบ้างกับการทำงานในวงการบันเทิง
"ทุกคนดีใจและแฮปปี้ค่ะ เพราะเขาไม่เคยเห็นแทนทำอะไรแบบนี้มาก่อน หรือคิดว่าแทนจะเข้าวงการบันเทิง พ่อกับแม่ก็บอกว่าแล้วแต่เลย อยากทำก็ทำไปเลย คือพ่อแม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะ"
เป้าหมายในวงการ และบทบาทที่อยากลอง
"ตอนนี้คืออยากเป็นนักแสดงที่ดีให้ได้ค่ะ ซึ่งต้องคอยปรับตัวและหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ถ้ามีบทไหนเข้ามาก็อยากลองดู แทนเป็นคนเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนค่ะ เวลาที่มีอะไรใหม่ๆ ก็จะตื่นเต้นและอยากไปลองทำอยู่ตลอดชอบอะไรที่ท้าทายตัวเองค่ะ"
ฝากผลงาน
"ฝาก ซีรีส์ Play Park รักไม่คาดฝัน ด้วยนะคะ เป็นซีรีส์ของคนรักที่ต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน อยากให้ทุกคนรอชมและเชียร์ไปด้วยกันค่ะ"
สวย เก่ง ครบเครื่องสุดๆ สำหรับ “แทน ดวงแก้ว” น้องใหม่ช่อง 3 ที่น่าจับตากับการแสดงครั้งแรกใน “Play Park รักไม่คาดฝัน” เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 มาร่วมส่งกำลังใจให้ดาวรุ่งน่าจับตาคนนี้ไปพร้อมกัน และสามารถติดตามไลฟ์สไตล์ความน่ารัก ความเก่งของสาวแทนได้ทาง Instagram : @tanytannn
