เรื่องย่อตอน ซีรีส์วาย FOUREVER YOU Project Part 2 : Beside The Sky EP. 1-4 (ตอนล่าสุด)

FOUREVER YOU Project Part 2 : Beside The Sky EP.1 | ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 21:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูเวอร์ชั่น Uncut เวลา 21:30 น. บนแอป WeTV
“ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์) น้องชายข้างบ้านที่ขาดความรักจากครอบครัว ได้ตกหลุมรัก ต้นฟ้า (บีเวอร์ พรรษพล)พี่ชายคนดีที่แสนอบอุ่น แต่ความรักครั้งนี้ไม่อาจบอกใครได้เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรู้สึกผิดที่ตนเองเป็นสาเหตุให้พี่สาวต้องเสียชีวิต
ไต้ฝุ่นรักต้นฟ้ามากแต่รู้ดีว่าต้นฟ้ามองตนเองเป็นเพียงแค่น้องชาย ไต้ฝุ่นพยายามตีตัวออกห่างจากต้นฟ้าจนกลายเป็นเรื่องผิดใจกัน และเป็นสาเหตุให้ต้นฟ้าเข้าใจว่าไต้ฝุ่นเกลียดเขามาตลอด
เมื่อไต้ฝุ่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยทำให้ได้เจอกับต้นฟ้าอีกครั้ง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเย็นชาและห่างเหินราวกับคนไม่รู้จักกัน แต่การได้เริ่มต้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ การได้เจอกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่แสนดีและเต็มไปด้วยพลังบวก ทำให้ไต้ฝุ่นที่เป็นคนเก็บตัวสามารถรวบรวมความกล้าที่จะสู้เพื่อความรักของตนเองอีกครั้ง…
• “ต้นหลิว” ฝ่าฝืนคำสั่งพ่อ! ขอเก็บช่วงเวลาดี ๆ กับ “บีเวอร์”
หอพักของ “ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์)
เกิดปัญหาไฟดับบ่อย “ต้นฟ้า” (บีเวอร์ พรรษพล) จึงชวนไต้ฝุ่นไปนอนที่ห้องของตัวเอง
และแนะนำให้หาหอพักใหม่ ไต้ฝุ่นไม่กล้าตัดสินใจกลัวถูกพ่อดุ
ต้นฟ้าอาสาช่วยพูดกับพ่อให้ ไต้ฝุ่นแปลกใจที่พ่อไม่ว่าอะไร แต่ทันไรพ่อก็เรียกไต้ฝุ่นไปหาพร้อมต่อว่าทันทีที่รู้ว่าไต้ฝุ่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับต้นฟ้า
อีกครั้งและโทษว่าไต้ฝุ่นคือต้นเหตุที่ทำให้พี่สาวอย่าง “ทอฝัน”ต้องตาย
พร้อมสั่งให้เลิกยุ่งกับต้นฟ้าอย่างเด็ดขาด ไต้ฝุ่นอยากเก็บช่วงเวลาดี ๆ
ที่ได้เจอกับต้นฟ้าอีกครั้ง โดยขอให้ต้นฟ้าพาไปเที่ยว
• ขอแค่ได้ดูแลอยู่ห่าง ๆ “ต้นหลิว”
วางแผนเทคแคร์ “บีเวอร์”
ในวันเปิดเทอม “ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว
เมธาพัฒน์) ได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่าง อีสเตอร์ (เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์) นอร์ธ (บาส
หัสณัฐ) และ ดาวตก (โอ๊ต ธาราธร) แล้วยังได้รู้จักกับแก๊ง4
หมอคนดังของมหาวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ต้นฟ้า” (บีเวอร์
พรรษพล) แต่ทั้งสองทำตัวห่างเหินราวกับไม่รู้จักกัน เพื่อน ๆ
จับสังเกตความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดระหว่างไต้ฝุ่นกับต้นฟ้า
ไต้ฝุ่นจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวรวมถึงปัญหาทั้งหมดให้ฟัง
ไต้ฝุ่นพยายามตัดใจจากต้นฟ้า
แต่ยังคงหวังดีและเป็นห่วงโดยไม่สนใจว่าตนเองจะเป็นใครในชีวิตของต้นฟ้าก็ตาม
ดาวตกจึงคิดแผนการที่จะทำให้ไต้ฝุ่นได้คอยดูแลต้นฟ้าอย่างห่าง ๆ
• “บีเวอร์ & ต้นหลิว” เป็นได้แค่ Brother Zone! ยอมเป็นเพื่อนทางจดหมายที่ดีต่อใจกันและกัน
“ต้นฟ้า” (บีเวอร์ พรรษพล) รู้สึกสบายใจที่ได้อ่านข้อความผ่านจดหมายที่ส่งมาและไม่ต้องการค้นหาว่าบุคคลปริศนาที่ส่งของมาให้เป็นใคร แล้วยังซื้อของตอบแทนกลับ ทำให้ “ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์) มีความสุขที่ได้ดูแลต้นฟ้าอย่างห่างๆ โดยมีเพื่อนๆ คอยซัพพอร์ต ไต้ฝุ่นมีกำลังใจขึ้นมาแม้รู้ดีว่าต้นฟ้าคิดกับตนเองเพียงแค่น้องชาย “อีสเตอร์” (เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์) “นอร์ธ” (บาส หัสณัฐ) คอยเชียร์อัพให้ไต้ฝุ่นข้ามเส้นคำว่าน้องชายไปให้ได้ ไต้ฝุ่นและต้นฟ้าคอยส่งของให้กัน กลายเป็น “เพื่อนทางจดหมาย” ที่ดีต่อใจกันและกัน
รับชมซีรีส์ “Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky” EP.4 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 21:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูเวอร์ชั่น Uncut เวลา 21:30 น. บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
