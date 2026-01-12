ซีรีส์จีนพล็อตสุดล้ำ...เมื่อเกมจบ แต่รักไม่จบ! “เฉินซิงซวี่&หลูอวี้เสี่ยว” จับคู่ให้ฟินเป็นครั้งแรก ใน “เกมรักข้ามบทบาท” ดูพากย์ไทยได้แล้วที่ Viu

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสองคนแปลกหน้า เจอกันในโลกแห่งเกมปริศนาฆาตกรรม จากบทคู่หู ค่อย ๆ ผูกพันจนกลายเป็นความรัก นำมาสู่โลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน
แฟนซีรีส์จีน เตรียมประเดิมศักราชใหม่ ด้วยซีรีส์โรแมนติก-ดราม่า-ระทึกขวัญ ฟอร์มยักษ์ มากับพล็อตสุดล้ำที่จะขยี้หัวใจคุณใน “Love Between Lines – เกมรักข้ามบทบาท” การเจอกันครั้งแรกระหว่าง “เฉินซิงซวี่” จากซีรีส์ Goodbye My Princess และ The Starry Love ในบทหนุ่มหน้าคมมาดเข้มสุดลึกลับ ประกบ “หลูอวี้เสี่ยว” จากซีรีส์ My Journey To You ในบทสาวพราวเสน่ห์ ที่อัดแน่นไปด้วยความน่ารัก สองตัวละครต่างขั้ว ที่ต้องมาตกหลุมรักกัน ในสองโลกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง กับความสัมพันธ์สุดพีกที่เริ่มต้นขึ้น เมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งบทบาทสมมุติค่อย ๆ จางหาย ความรักที่ก่อตัวในโลกแห่งเกม คือ เป็นเพียงแค่การแสดง หรือ ความรู้สึกที่แท้จริงกันแน่ ?
เรื่องราวเริ่มต้นในโลกแห่งเกมปริศนาฆาตกรรม เกมสวมบทบาทที่ผู้เล่นทุกคนจะได้สลัดโลกแห่งความเป็นจริง ทิ้งไปชั่วคราว และสมมุติตัวตนเป็นบทบาทที่สร้างขึ้น “หูซิ่ว” (รับบทโดย หลูอวี้เสี่ยว) และ “เซียวจื้ออวี่” (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) ได้พบกันครั้งแรกท่ามกลางหิมะโปรยปรายภายใต้บรรยากาศย้อนยุคสมัยสาธารณรัฐจีน ทั้งคู่ต่างสวมบทบาทเป็นตัวละครสมมติ และดำเนินไปตามบทบาทที่ได้รับ ดำดิ่งสู่โลกจารกรรมอันตราย ทั้งสองรับบทคู่หูท่ามกลางแผนลวงและความตึงเครียด จนความผูกพันค่อย ๆ ก่อตัว กลายเป็นความรัก เริ่มก่อเกิดความโหยหาและอยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน และ เมื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง ทั้งสองได้โคจรมาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญ แต่พวกเขากลับเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ต่างซ่อนความลับในใจ เมื่อเกมจบลง บทบาทสิ้นสุด แต่หัวใจกลับไม่ยอมตื่น การพบกันอีกครั้งในโลกจริงกลับเต็มไปด้วยปริศนาและความจริงที่ซับซ้อน ความรักครั้งนี้ จะสามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสองโลกได้หรือไม่ ?
“Love Between Lines – เกมรักข้ามบทบาท” ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ จัดหนักในด้านโปรดักชัน ทั้งฉากสุดอลังการและเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็ม ผสมผสานงานสร้างสองสไตล์ที่ต่างมีเสน่ห์ชวนดึงดูด ทั้งบรรยากาศของนครเซี่ยงไฮ้ในยุค 30s โลกแห่งเกมบทบาทสมมุติที่สร้างออกมาสมจริง ดั่งตัวละครหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของสาธารณรัฐจีนในสมัยนั้น และมหานครเซี่ยงไฮ้ในสมัยปัจจุบัน แต่เต็มไปด้วยความโมเดิร์นทันสมัย สอดคล้องไปกับบรรยากาศและเส้นเรื่อง ที่มีทั้งธีมแห่งการสืบสวน เมื่อสองตัวละครเข้าสู่โลกแห่งเกมปริศนาฆาตกรรมในโลกสมมุติ พวกเขาต้องสืบหาความจริงและคลี่คลายปริศนาให้ได้ และธีมความสัมพันธ์และความรักของคนยุคใหม่ ท่ามกลางตึกอันสูงใหญ่ แต่พวกเขากลับใช้ชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยว จนความรักรูปแบบใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น นี่คือซีรีส์ที่ผสมผสาน ทั้งแนวแฟนตาซี และโรแมนติก ที่น่าจะโดนใจคนยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน
แฟนซีรีส์จีน รับชมแบบจัดเต็มกับโปรเจกต์ยักษ์ต้อนรับปีม้า “Love Between Lines – เกมรักข้ามบทบาท” ดูพากย์ไทยไม่ต้องอ่านซับ ได้ที่ Viu (วิว) เริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม 2569 เป็นต้นไป