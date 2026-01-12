ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ตอนที่ 7

ความรักทำ “ดิว” เดือดจัด! โกรธ “กัน” ขั้นสุด ทำให้ต้องตามง้อ ส่วน “ออฟ” ก็เอาแต่ใจล้อเล่นกับความรู้สึก ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนผูกเงื่อนแน่นขึ้นเรื่อยๆ ในซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” EP.7 วันพุธที่ 14 ม.ค.นี้ ทางช่อง GMM25
เพราะอยากปรับความเข้าใจ “จิระ” (กัน อรรถพันธ์) เลยพยายามตามง้อ “ภีม” (ดิว จิรวรรตน์) ทุกทาง ส่วน “ภีม” ก็เอาตัวเองไปผูกติดกับ “จิระ” จนทำให้เกิดเป็นความรักที่นับวันความรู้สึกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทางด้าน “ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล) ไม่ยอมแพ้ หลังจากที่ไล่ “ภีม” ออกจากการทำงานก็ยังเดินหน้าเอาชนะ พยายามเข้าหา “จิระ” ตลอดเวลา และดึงความรู้สึกของ “จิระ” ให้ใกล้ชิดตัวเองด้วยการขอให้ “จิระ” จูบก่อนนอน ทำให้ “จิระ” โกรธมากที่ “ก่อ” ล้อเล่นกับความรู้สึกของตัวเอง ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนเริ่มผูกเงื่อนแน่นขึ้นเรื่อยๆ ทางออกจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
ติดตามชมซีรีส์ “Burnout Syndrome - ภาวะรักคนหมดไฟ” EP.7 ได้ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์