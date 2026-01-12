ละคร “ยิหวาดาตัง” ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 ออกอากาศวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
เสือผุด (หนึ่ง ชลัฏ) บอกให้ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ไปเอาเขี้ยวพญาหมูป่ามาให้ แล้วจะยอมสอนอาคม ลาซอยอมเสี่ยงตาย เพราะคิดว่ามีหินปะการังที่ผุดให้คุ้มครอง เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) โกรธมากที่ลาซอไปยุ่งเกี่ยวกับพวกโจรสลัด ขณะที่ ขุนยอด (ชาย ชาตโยดม) โกรธ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) ที่แอบไปรักษาคนจนเกือบตาย
เกิดเหตุควายชาวบ้านหาย เยี่ยมจึงออกอุบายเอาปูนทาหลังหูควายเพื่อตามควายคืน แต่ เจ้าเมืองด้วง (กระดุม ธนายง) ไม่พอใจและสั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปสั่งสอนเยี่ยมและเพื่อนให้หลาบจำ
