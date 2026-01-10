ละคร “ยิหวาดาตัง” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) เด็กสาววัยใส ลูกสาวของ เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) หัวหน้าชุมเสือผู้รักความยุติธรรม ยิหวามีพี่น้องฝาแฝดชื่อ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) แฝดผู้พี่ผู้มีนิสัยดื้อรั้นไม่เกรงกลัวใคร ลาซอมีความฝันอยากเป็นเหมือนกับพ่อ แต่เพราะคำทำนายในอดีตที่บอกว่าลูกทั้งสองจะนำเคราะห์กรรมและความตายมาให้ ทำให้เสือหวัดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหลุดพ้นจากชะตากรรมนี้
โชคชะตานำพาให้ยิหวาได้พบกับ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) โดยบังเอิญ เยี่ยมเด็กหนุ่มรูปงาม ฉลาดหลักแหลม ลูกชายของ ขุนยอดภักดี (ชาย ชาตโยดม) และ แม่อิ่ม (ยุ้ย ปัทมวรรณ) ทั้งสองสนิทสนมกันโดยที่ต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ความผูกพันของยิหวากับเยี่ยมเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์