“ภณ - อแมนด้า” เปิดฉากเคมีใหม่ฟินสนั่นชุมเสือใน “ยิหวาดาตัง”

"ยิหวาดาตัง" เปิดตัวเคมีใหม่ "ภณ - อแมนด้า" จากคู่กัดสู่คู่จิ้น แค่ฉากแรกก็ปามีดใส่! เตรียมฟินสนั่นชุมเสือตอนแรก วันจันทร์ที่ 12 มกราคมนี้ ทางช่อง 3
ช่อง 3 เสิร์ฟฟิน จับพระนางเคมีใหม่อย่าง “ภณ ณวัสน์” โคจรมาพบกับนางเอกสาว “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” ครั้งแรก ในละครพีเรียดศึกไสยเวทแดนใต้ “ยิหวาดาตัง” ของผู้จัด “แป๊ป ณฤทธิ์” แห่งค่าย มายน์แอทเวิร์คส์ เรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ของ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) กับ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ที่มีอุปสรรคมากมาย ยากจะลงเอยกันได้ เมื่อคนที่รักคิดจะฆ่าครอบครัวของตนเอง ยิหวาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางและปกป้องครอบครัว พร้อมกับปกป้องเยี่ยมไปในคราวเดียวกัน
เปิดฉากแรกก็กลายเป็นคู่กัดกันเรียบร้อยสำหรับภณและอแมนด้า แค่ได้เจอกันปุ๊ป! สาวอแมนด้าก็ปามีดใส่ไปเต็มๆ ฉากนี้เป็นฉากที่พระเอกแอบหนี ขุนยอดภักดี (ชาย ชาตโยดม) ผู้เป็นพ่อ เข้ามาในป่าเพื่อเก็บชันโรงไปทำยา และได้เจอกับนางเอกที่แอบหนีมาเที่ยวเล่น เข้ามาช่วยชีวิตตนเองไว้โดยบังเอิญ แต่เจอกันครั้งแรกก็เกิดเป็นเคมีคู่กัดคู่ใหม่เข้าแล้ว! เมื่ออแมนด้าทำเอาหนุ่มภณหัวใจเกือบหล่นไปที่ตาตุ่ม เพราะปามีดสั้นปักเจ้าแมงป่องตัวร้ายที่จ้องจะเล่นงานหนุ่มภณเพื่อช่วยชีวิต แต่หนุ่มภณดันคิดว่าสาวเจ้าเล่นพิเรนทร์จะปามีดใส่ตนเอง เลยเกิดการปะทะฝีปากกันชุดใหญ่ ก่อนที่อแมนด้าจะลงเอยโดนเจ้าแมงป่องต่อยที่เท้าจนล้มก้นกระแทกพื้น เดือดร้อนหนุ่มภณต้องหาสมุนไพรมาทำเป็นยารักษาให้กลางป่า
ฉากนี้อแมนด้าได้โชว์สกิลการปามีดที่ตนเองไปฝึกเรียนมาก่อนที่จะเปิดกล้อง แถมยังแย้มกับหนุ่มภณอีกว่าไว้ใจตนเองได้ ด้านหนุ่มภณก็ขอโชว์สกิลความรู้ในบทบาทของเยี่ยมที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอรักษาคนไข้ บอกเลยว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นความหล่อละมุนกวนประสาทเบาๆ และความน่ารักปนแสบของสาวอแมนด้า เป็นเคมีใหม่ๆ ชวนจิ้น ฟินแน่นอน
ความรักที่มาพร้อมอุปสรรคของคู่จิ้นน้องใหม่ “ภณ-อแมนด้า” จะลงเอยกันได้อย่างไร? ต้องติดตามชมในละคร “ยิหวาดาตัง” วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 ทางช่อง 3 เสนอเป็นตอนแรก
