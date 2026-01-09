ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ตอนที่ 3

“เจมส์” เริ่มเดินเกมหัวใจขยับเข้าใกล้ “กาด” ด้าน “แฟ้ม” ส่งสัญญาณเตือน “แมทธิว” จนเหวอ อย่าเผลอใจเกินพอดี! ทุกความสัมพันธ์แขวนบนเส้นด้ายที่ไม่มีใครอยากพลาด ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ช่อง 8
ความเข้มข้น ไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่ใน EP.3 ความสัมพันธ์ของตัวละครเริ่มขยับจากความรู้สึกไปสู่ การตัดสินใจ เมื่อหัวใจของแต่ละคนเริ่มส่งสัญญาณเตือนถี่ขึ้นกว่าเดิม โดยในอีพีนี้ “จิมมี่” รับบทโดย “เจมส์ เพรสคอท” เริ่มเก็บอารมณ์และวางหมากหัวใจอย่างเงียบๆ หลังรับรู้ความจริงบางอย่างที่ทำให้มองเพื่อนรักไม่เหมือนเดิม การขยับเข้าใกล้ “โต๋” ที่รับบทโดย “กาด พลอยสุภา” จึงไม่ใช่แค่ความบังเอิญ ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นว่าเค้าจะเดินเกมอย่างไร ขณะเดียวกัน “เต๋” รับบทโดย “เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส” เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของจิมมี่จากแววตาและคำพูดที่มีนัยบางอย่าง โดยไม่ทันรู้เลยว่าความรู้สึกที่เขาเก็บไว้กำลังกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนในความสัมพันธ์รอบตัว ด้าน “ปลายฟ้า” รับบทโดย “แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ” ก็ยิ่งทำให้เกมหัวใจซับซ้อนขึ้นไปอีก ด้วยท่าทีที่ชวนให้เดาไม่ออก รู้สึกแต่ไม่ชัด พูดน้อยแต่สะเทือนใจ
เบื้องหลังอีพี 3 บอกเลยว่าครบรส นักแสดงทุกคนต้องสื่ออารมณ์ผ่านสายตาและจังหวะการแสดงอย่างละเอียด โดยเจมส์ต้องถ่ายทอดความอึดอัดลึกๆ ที่เก็บไว้ข้างใน แต่ยังคุมโทนให้ดูนิ่งและน่าค้นหา แฟ้มต้องบาลานซ์อารมณ์ให้คนดูเดาไม่ออกว่าหัวใจปลายฟ้ากำลังเอนไปทางไหน กาด กับคาแร็กเตอร์ใสๆ ยิ้มละลายใจ แต่แฝงความคิดบางอย่างที่ค่อยๆ เผยออกมา ส่วนแมทธิวต้องเล่นกับความรู้สึกผิด ความสับสน และคำเตือนจากหัวใจตัวเอง ซึ่งแต่ละคนก็ทำการบ้านมาแบบแน่นๆ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของการแสดงเพื่อแฟนซีรีส์
เมื่อทุกคนเริ่มถลำลึกในความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครอยากเป็นคนพลาด สัญญาณเตือนหัวใจจะดังขึ้นแค่ไหน และใครกันแน่ที่ต้องระวังมากที่สุด ตามลุ้นต่อได้ในซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” EP.3 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala #LoveAlert #มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง
