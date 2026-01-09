"ลวง" ลาจอสุดประทับใจ "ยูโร" ขอบคุณแฟนๆ เผยบทคีรินคือบทเรียนล้ำค่า

“ลวง” ลาจอสุดประทับใจ “ยูโร” ขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตาม ปลื้มกระแสตอบรับอบอุ่น เผยบท “คีริน” คือบทเรียนการแสดงที่ล้ำค่า
เดินทางมาถึงบทสรุปอย่างสมบูรณ์แล้ว สำหรับละครดราม่าเข้มข้นเรื่อง “ลวง” จากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์ ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบ
หลังละครลาจอ พระเอกหนุ่ม ยูโร ยศวรรธน์ ออกมาเปิดใจขอบคุณแฟนละครทุกคนที่ติดตามและให้การสนับสนุนผลงานมาโดยตลอด พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้
“ผมขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ติดตามชม ลวง มาตั้งแต่ออกอากาศตอนแรกจนถึงตอนจบครับ ดีใจมากที่ละครเดินทางมาถึงบทสรุปอย่างสมบูรณ์ และหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบบทสรุปนี้ เพราะนอกจากความเข้มข้นแล้ว ละครยังแฝงข้อคิดไว้จนถึงฉากสุดท้ายว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรผลของการกระทำนั้นย่อมตามมาเสมอ ซึ่งสะท้อนผ่านตัวละครทุกตัวที่ต่างมีบทสรุปของตัวเองในแบบที่แตกต่างกันไป
กระแสตอบรับที่ได้รับ ทำให้ผมหายเหนื่อยมากครับ เพราะเรื่องนี้พวกเราทุกคน ทั้ง พี่เติ้ล (ตะวัน จารุจินดา) ผู้จัด-ผู้กำกับของเรื่อง นักแสดง และทีมงาน ตั้งใจกับงานชิ้นนี้กันจริงๆ เบื้องหลังการทำงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมากๆ ครับ
สำหรับบท ‘คีริน’ ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบ คาแร็กเตอร์ภายนอกอาจดูนิ่ง อ่อนโยน และอบอุ่น แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความแตกสลายจากปมที่เขาแบกรับ การได้มารับบทนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากขึ้น รวมถึงได้ประสบการณ์การแสดงที่มีค่ามากครับ”
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์