เรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้กำกับ : ฐชัย โกมลเพ็ชร์
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569

เรื่องย่อ

การจะ Move on จากความรักไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทั้งภาพและความรู้สึกดีๆ ในวันเก่าๆ มักย้อนกลับมาหลอกหลอนหัวใจเสมอ “พายุ” (ดิว จิรวรรตน์) ก็เช่นกัน หนุ่มจบใหม่ที่ถูก “เมย์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) แฟนเก่าทิ้งในวันครบรอบ เขาพบว่าตัวเองเห็นภาพหลอนของเมย์ที่โผล่มาทั้งภาพและเสียงแบบชัดเจนในการพยายามเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ จนการเดทพังไม่เป็นท่าทุกครั้ง เขาเชื่อว่าต้นเหตุคือ “ป้ายเอมะ” ผูกดวงความรักในญี่ปุ่นที่ “เมย์” เคยเขียนไว้คนเดียว พายุจึงเดินทางไปตามหาป้ายนั้นด้วยเบาะแสรูปถ่ายเพียงใบเดียวเพื่อหวังปลดคำสาป แต่อุบัติเหตุไม่คาดคิดกลับทำให้เขาเจอกับ “ซัทซึกิ” (Kucci) สาวญี่ปุ่นสุดซวยที่ต้องรับผิดชอบดูแลเขาอย่างไม่เต็มใจ และจำใจกลายเป็นไกด์พาเขาไล่ตามหาป้ายปริศนาทั่วเมือง

ท่ามกลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยปัญหา “พายุ” ต้องตัดสินใจว่าทางออกของเขาอยู่ที่การทำลายป้ายแล้วกลับไทย… หรือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกใหม่ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในหัวใจของตัวเอง เรื่องรักถูกล็อกจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม

รายชื่อนักแสดง

ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ รับบท พายุ
เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์ รับบท เมย์
Kucci รับบท ซัทซึกิ
เอเจ ชยพล จุฑามาศ รับบท แจ๊บ

