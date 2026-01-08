“ดิว-เจมี่” แท็กทีม “Kucci” สร้างปาฏิหาริย์รักสุดอบอุ่นใน “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock”

ชวนลุ้นคำอธิษฐาน! “ดิว-เจมี่” แท็กทีม “Kucci” สร้างปาฏิหาริย์รักสุดอบอุ่นที่ญี่ปุ่น ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” เริ่มตอนแรก 12 มกราคม 2569 ทางช่อง GMM25
ต้อนรับปีใหม่กับอีกจักรวาลสายมูความรักของโปรเจกต์สุดปัง “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ที่จะมาปลดล็อคหัวใจของใครหลายๆ คน กับซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” เมื่อรักตกหลุม Lock กับความโรแมนติกที่จะพาผู้ชมหวนคิดถึงโมเมนต์ดีๆ ผ่านเคมีสุดน่ารักของหนุ่มหล่อมาดเท่ “ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์” กับสาวมากฝีมือ “เจมี่ จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์” ร่วมด้วยสาวน้อยมหัศจรรย์มากความสามารถวัย 16 จากญี่ปุ่นอย่าง “Kucci” ที่จะมาทำให้แฟนๆ ประทับใจด้วยฝีมือการแสดงที่น่าจับตา พร้อมด้วยนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสัน “เอเจ ชยพล จุฑามาศ ฯลฯ” ที่จะมาเจาะลึกทุกสาเหตุของการเดทที่พังไม่เป็นท่าที่เกิดจากคำอธิฐานของแผ่นไม้ขอพรหรือความรู้สึกที่สับสน ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่น บอกเลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของความเชื่อของคนสายมูแบบเต็มๆ ท่ามกลางบรรยากาศศาลเจ้าและพลังมูเตลู ผลงานกำกับฯ ของ “ฐชัย โกมลเพ็ชร์” ร่วมลุ้นไปกับบทสรุปของเรื่องรักที่ถูกล็อคเพราะบางครั้งการ Move on ก็ต้องใช้ความกล้ามากกว่าความรัก ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น
การจะ Move on จากความรักไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทั้งภาพและความรู้สึกดีๆ ในวันเก่าๆ มักย้อนกลับมาหลอกหลอนหัวใจเสมอ “พายุ” (ดิว จิรวรรตน์) ก็เช่นกัน หนุ่มจบใหม่ที่ถูก “เมย์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) แฟนเก่าทิ้งในวันครบรอบ เขาพบว่าตัวเองเห็นภาพหลอนของเมย์ที่โผล่มาทั้งภาพและเสียงแบบชัดเจนในการพยายามเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ จนการเดทพังไม่เป็นท่าทุกครั้ง เขาเชื่อว่าต้นเหตุคือ “ป้ายเอมะ” ผูกดวงความรักในญี่ปุ่นที่ “เมย์” เคยเขียนไว้คนเดียว พายุจึงเดินทางไปตามหาป้ายนั้นด้วยเบาะแสรูปถ่ายเพียงใบเดียวเพื่อหวังปลดคำสาป แต่อุบัติเหตุไม่คาดคิดกลับทำให้เขาเจอกับ “ซัทซึกิ” (Kucci) สาวญี่ปุ่นสุดซวยที่ต้องรับผิดชอบดูแลเขาอย่างไม่เต็มใจ และจำใจกลายเป็นไกด์พาเขาไล่ตามหาป้ายปริศนาทั่วเมือง
ท่ามกลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยปัญหา “พายุ” ต้องตัดสินใจว่าทางออกของเขาอยู่ที่การทำลายป้ายแล้วกลับไทย… หรือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกใหม่ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในหัวใจของตัวเอง มาลุ้นเรื่องรักถูกล็อกได้ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 12 มกราคมนี้ อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์