“The Bluff” ภาพยนตร์แอ็กชั่นสุดเดือด สตรีม 25 ก.พ.นี้ บน Prime Video

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อชีวิตที่แสนสงบสุขต้องพังทลายลงจากการกลับมาของอดีตกัปตันผู้เคียดแค้น เพื่อหวังจะปกป้องครอบครัว อดีตโจรสลัดยอดฝีมือจึงต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันนองเลือดของเธออีกครั้ง “The Bluff” ภาพยนตร์แอ็กชั่น - ผจญภัย เตรียมสตรีมวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ บน Prime Video เท่านั้น

Prime Video เผยภาพชุดแรกของ “The Bluff” ภาพยนตร์แนวแอ็กชั่น - ผจญภัย นำแสดงโดย ปริยังกา โจปรา โจนาส (Priyanka Chopra Jonas) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจที่หยุดไม่อยู่ ด้วยการผสานบริบททางประวัติศาสตร์เข้ากับกลิ่นอายภาพยนตร์สมัยใหม่ที่เปี่ยมพลัง พร้อมฉากดวลดาบลุ้นระทึก การวางกลอุบายอันชาญฉลาด และการต่อสู้ดุเดือดเลือดพล่าน นักแสดงนำอย่าง ปริยังกา โจปรา โจนาส (Priyanka Chopra Jonas) ถ่ายทอดการแสดงที่ดุดันและใช้พลังทางร่างกายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในบท Ercell “Bloody Mary” Bodden ผู้มีมิติซับซ้อนและทรงพลัง ที่ต้องฝ่าฟันการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอันตรายกับอดีตอันโหดร้ายของเธอเอง เพื่อปกป้องครอบครัวที่เธอรัก เตรียมสตรีมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เฉพาะที่ Prime Video ประเทศไทย และในกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก

เรื่องราวของ Ercell “Bloody Mary” Bodden ผู้คิดว่าเธอหนีพ้นจากอดีตอันโหดร้ายในฐานะโจรสลัดมาได้แล้ว เธอได้พบกับความสงบสุขในหมู่เกาะเคย์แมนร่วมกับสามีผู้เป็นที่รัก T.H. (Ismael Cruz Cordova) พร้อมกับลูกชาย Isaac (Vedanten Naidoo) และน้องสะใภ้ Elizabeth (Safia Oakley-Green) แต่เมื่อ Connor (Karl Urban) อดีตกัปตันผู้ฉาวโฉ่ของเธอปรากฏตัวหวังจะล้างแค้น โลกทั้งใบของ Ercell ก็ต้องทลายลง เธอถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่พยายามฝังให้จมดิน และถูกเหวี่ยงกลับเข้าสู่เกมมรณะแห่งความลับและการต้องเอาชีวิตรอดอีกครั้ง แต่แล้วด้วยวิชาดาบอันเฉียบคม การใช้กับดักที่ชาญฉลาด และความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะปกป้องคนที่เธอรัก เธอเปิดฉากทำสงครามอันดุเดือดกับลูกเรือผู้ไร้ความปรานีของ Connor การต่อสู้เพื่อช่วยครอบครัวได้กลายเป็นเส้นทางแห่งการไถ่บาป ขณะที่เธอทวงคืนอำนาจที่สูญเสียไปกลับคืนมา และยอมรับจิตวิญญาณนักรบที่เธอเคยเป็นอีกครั้ง
 
ท่ามกลางฉากหลังอันงดงามของ Skull Cave บนหมู่เกาะเคย์แมน และหน้าผาสูงชัน ผู้อำนวยการสร้าง Anthony และ Joe Russo ภูมิใจนำเสนอ The Bluff ภาพยนตร์แอ็กชั่น - ผจญภัยสุดเข้มข้น ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัว การเอาชีวิตรอด และพลังอันแข็งแกร่งของความรักจากคนเป็นแม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด  ผลงานการกำกับของ Frank E. Flowers และร่วมเขียนบทกับ Joe Ballarini สร้างสรรค์ผลงานแนวมหากาพย์ย้อนยุคระทึกขวัญขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีฉากหลังเป็นหมู่เกาะเคย์แมน สถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึง Skull Cave และหน้าผาที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้  ภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยสามพี่น้อง Anthony Russo, Joe Russo และ Angela Russo-Otstot ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโปรดักชั่น AGBO ของพวกเขา ด้วยชื่อเสียงในการผสานการเล่าเรื่องสุดยิ่งใหญ่เข้ากับแนวคิดล้ำสมัยที่มีพื้นฐานทางอารมณ์อันหนักแน่น การเข้ามามีส่วนร่วมของ AGBO ในโปรเจกต์นี้จึงนำมาซึ่งความทะเยอทะยานและความประณีตบนจอภาพยนตร์ในระดับเดียวกับผลงานของพี่น้องรุสโซ่ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง Avengers: Endgame และ Extraction

