"มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง" EP.2 เผยด้านมืดสุดหน่วง เล่นกับใจคนดูจนเจ็บตาม

“มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.2 ตัวละครเริ่มเผยด้านมืด เล่นกับใจคนดู ทำเอาแฟนซีรีส์สุดหน่วง!
เรียกว่าเอาใจคนดูไปแขวนบนเส้นด้ายอย่างแท้จริง สำหรับซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 โดยเฉพาะใน EP. 2 ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งกระแสตอบรับจากแฟนซีรีส์พุ่งแรงแบบไม่ต้องรอข้ามคืน EP.นี้ไม่ใช่แค่เล่นกับใจตัวละคร แต่คือการเล่นกับใจคนดูเข้าอย่างจัง เมื่อความสัมพันธ์ของ 4 ตัวละครหลักอย่าง จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท), โต๋ (กาด พลอยสุภา), เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) และ ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ) เริ่มเผยด้านมืดที่ทำให้คนดูต้องตั้งคำถามกับคำว่าเพื่อนกันไม่ควรทำแบบนี้
โดยเฉพาะคู่ของ เต๋ - ปลายฟ้า ที่ถูกจับตาหนักที่สุด หลังความสัมพันธ์ลับๆ ที่เกิดขึ้น กลายเป็นแผลลึกทางใจของ จิมมี่ แบบไม่ทันตั้งตัว จนแฟนซีรีส์พากันส่ง Red Flag ให้คู่นี้แบบรัวๆ ขณะที่เสียงคอมเมนต์ในโซเชียลเทไปในทิศทางเดียวกันว่าสงสารจิมมี่จนเจ็บตาม ฉากนี้เป็น NC ที่หน่วงหัวใจสุดๆ ด้านในเชิงการแสดงต้องยอมรับว่าฉากนี้เป็นหนึ่งในซีนที่พลังอารมณ์หนักที่สุดของเรื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของเส้นความสัมพันธ์ทั้งหมด ความดีความชอบต้องยกให้ฝีมือการกำกับของ บั้ม ปริยากร ชญานินปรเมศ ที่ดึงศักยภาพการแสดงของทั้ง 4 นักแสดงออกมาได้อย่างเฉียบคม เปลี่ยนฉากความสัมพันธ์ให้กลายเป็นฉากเจ็บแบบไม่ต้องเล่นเยอะ แต่โคตรหน่วงในอารมณ์และทำให้คนดูรู้สึกอินจนอยากรู้ว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะพังหรือจะพลิกไปอย่างไร
งานนี้ เมื่อ EP.2 เปิดแผลไว้ขนาดนี้ EP.3 จึงยิ่งน่าจับตาว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในทิศทางไหน และใครจะเป็นคนต้องรับมือกับผลของการกระทำครั้งนี้ ติดตามชมได้ในซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ออกอากาศทุกวันวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
