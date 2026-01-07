“ซัน ก้องภพ” ปลื้มฟีดแบ็ก “แผนรักฉบับร้าย” ละครเรื่องแรกปัง!

กระแสแรงไม่พัก ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ปังสุดๆ “ซัน ก้องภพ” เผยดีใจละครเรื่องแรกเป็นประสบการณ์ที่ดี เบื้องหลังการทำงานรุ่นพี่ทุกคนใจดีมาก
ละคร “แผนรักฉบับร้าย” โดยค่าย ปรากฏการณ์ดี นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้า ประกบคู่ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน กำลังเดินหน้าสร้างความสนุก และอีกหนึ่งตัวละครสำคัญ คือ วาโย รับบทโดย ซัน ก้องภพ บรรณทอง ที่มาเป็นน้องชายของ 2 หนุ่ม มิกค์ และ ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์
โดยซันได้เปิดใจถึงฟีดแบ็ก พร้อมเบื้องหลังการทำงานว่า “ฟีดแบ็กละครเรื่องแผนรักฉบับร้ายสำหรับผมดีมากๆ เลย มีแฟนละครทักเข้ามาเยอะเลย ขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กัน เพราะนี่คือการเล่นละครเรื่องแรกของผมด้วย เรื่องนี้ยากพอสมควรเลยครับ เพราะคาแร็กเตอร์ของวาโย ต่างจากตัวผมในชีวิตจริง วาโยเป็นคนเอาแต่ใจมากๆ ด้วยบ้านมีฐานะ แล้ววาโยคือลูกชายคนเล็กของบ้าน มีพี่ชาย 2 คนคือพี่ปฐวี (มิกค์) และพี่อาโป (ภูมิ) ผมต้องศึกษาคาแร็กเตอร์หนักมาก แต่ผมโชคดีมากครับ ที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆ ทุกคนที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ที่สำคัญคือพี่ๆ ทุกคนใจดีมาก ทั้งพี่ลูกน้ำ (พาเมล่า เบาว์เด้น) ที่มารับบทคุณแม่ของผม พี่มิกค์ พี่ภูมิ คือนอกฉากเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆ ทุกคนตลกเฮฮามาก จะแซวกันตลอด แต่พอเข้าบท ทุกคนก็จะคุมคาแร็กเตอร์ของตัวเองสุดๆ
อย่างเวลาเข้าฉากกับพี่ลูกน้ำ ถามว่าผมเกร็งไหมเพราะจะมีบทที่เราต้องอ้อนคุณแม่ บางทีก็ต้องกอดและหอมอยู่พอสมควร จะบอกว่าไม่เกร็งเลยครับเพราะพี่ลูกน้ำใจดีมาก ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคุณแม่ที่รักเรามากๆ แต่หลังจากนี้จะมีซีนดราม่าหนักด้วยที่ผมเล่นกับพี่ลูกน้ำ อยากให้ทุกคนรอชมกันเลยครับ ส่วนการเข้ากับพี่มิกค์ก็ดีเลยครับ พี่มิกค์สอนเทคนิคด้วยอย่างเรื่องการพูด ทำให้พูดภาษาไทยชัดขึ้นครับ ส่วนกับพี่ภูมิก็ใจดีเหมือนกันครับ สำหรับผมแผนรักฉบับร้าย เป็นการเล่นละครที่เรารู้สึกสบายใจมากจริงๆ
และที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้นไปอีก เพราะมีพี่ชาย (สมชาย เจริญสุข) เล่นด้วย พี่ชายเป็นบัดดี้ของเราที่เคยทำงานด้วยกันอยู่แล้ว อย่างตอนที่เราถ่ายซีรีส์ ตอนนั้นเราเล่นกันอยู่แค่ 2 คน แต่พอมาทำงานละครที่มีนักแสดงเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่านอกจากผมที่ตื่นเต้น พี่ชายก็ตื่นเต้นเหมือนกัน มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีเพื่อนที่ก้าวไปด้วยกันครับ ผมก็อยากฝากให้กำลังใจเราทั้งคู่ด้วยนะครับ เพราะนี่คือละครเรื่องแรกของเรา ที่เราตั้งใจกันมากเลยครับ อยากให้ทุกคนติดตามความสนุกของละครไปด้วยกันนะครับ”
ติดตามชมละคร “แผนรักฉบับร้าย” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
