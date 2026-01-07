5 เหตุผลต้องดู "ใบไม้ผลิที่รอคอย - Spring Fever" ซีรีส์ใหม่จากผู้กำกับ "Marry My Husband"

5 เหตุผลทำไม “ใบไม้ผลิที่รอคอย - Spring Fever” จะต้องอยู่ในลิสต์ซีรีส์ห้ามพลาดของคุณ
เมื่อคุณครูสาวที่เย็นชาที่สุดในโซลต้องมาพบกับชายหนุ่มจากเมืองเล็กๆ ที่มีนิสัยร้อนแรงราวกับพลุไฟ ประกายไฟแห่งความรักครั้งนี้ไม่อาจแค่พุ่งพล่าน แต่กำลังจะทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องลุกเป็นไฟ หลังจบงานแถลงข่าวสุดพิเศษ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทีมนักแสดงและทีมงานจากซีรีส์ “Spring Fever” (ใบไม้ผลิที่รอคอย) ได้เผยเหตุผลที่ผู้ชมควรเคลียร์คิวคืนวันจันทร์และอังคารเพื่อรอดูผลงานแนวโรแมนติก คอเมดี้ เรื่องใหม่ของผู้กำกับ พัควอนกุก จาก Marry My Husband ที่พร้อมจะทำให้หัวใจที่เย็นเฉียบต้องละลายในที่สุด
“Spring Fever” (ใบไม้ผลิที่รอคอย) นำแสดงโดย “อีจูบีน” ในบท ยุนบม คุณครูมัธยมปลายผู้มีบุคลิกเย็นชาแต่ซ่อนความซับซ้อน และ “อันโบฮยอน” ที่มาเพิ่มความร้อนแรงในบท ซอนแจกยู ชายหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยพลังที่จะเข้ามาพลิกโลกของเธอให้เปลี่ยนไป เตรียมสตรีมซีรีส์ Spring Fever (ใบไม้ผลิที่รอคอย) ตอนแรกวันที่ 5 มกราคมนี้ บน Prime Video ประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก
และนี่คือ 5 เหตุผลว่าทำไมซีรีส์ “ใบไม้ผลิที่รอคอย - Spring Fever” จะต้องอยู่ในลิสต์ห้ามพลาดของคุณ
1. การกลับมาของผู้กำกับ ‘พัควอนกุก’ เจ้าของสถิติเรตติ้งถล่มทลาย
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก Marry My Husband ผู้กำกับพัควอนกุกกลับมาอีกครั้งกับ Spring Fever โดยผลงานเรื่องใหม่นี้ยังคงยึดอารมณ์ความรู้สึกที่จริงใจไว้เป็นหัวใจหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมตกหลุมรักผลงานของเขาตั้งแต่แรก “หลังจากได้รับความรักมากมายจาก Marry My Husband ผมตั้งใจจะทำให้คนรัก Spring Fever มากยิ่งขึ้นไปอีก” ผู้กำกับพัคเปิดเผย แต่สิ่งที่แตกต่างไปครั้งนี้คือ “ผมไม่บังคับให้คนดูรู้สึกอะไร ไม่ยัดเยียดเสียงหัวเราะ หรือบีบให้น้ำตาไหล ผมเลือกถอยออกมาเพียงครึ่งก้าว และเชื่อใจนักแสดงให้พาพลังอารมณ์ของเรื่องไปข้างหน้า และความเชื่อมั่นนี้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เรามีความสุขมากในระหว่างการถ่ายทำ Spring Fever และมันก็แสดงออกมาให้เห็นครับ” ผู้กำกับพัคกล่าว
2. ตัวละครหลักที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ลืมภาพจำตัวละครซีรีส์เกาหลีแบบเดิมๆ ที่คุณเคยรู้จักไปได้เลย เพราะตัวละครเหล่านี้กำลังจะทำลายกรอบเหล่านั้น ทั้ง อันโบฮยอน และ อีจูบีน ต่างเปิดเผยว่าพวกเขาเลือกเล่น Spring Fever เพราะถูกดึงดูดด้วยตัวละครที่เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ สำหรับ อันโบฮยอน บทของ ซอนแจกยู เปรียบเสมือนดินแดนที่ยังไม่เคยสำรวจ “เขาแตกต่างจากทุกตัวละครที่ผมเคยเล่นมาอย่างสิ้นเชิง ผมอยากทำงานในโปรเจกต์ที่ผมจะได้ใช้ภาษาถิ่นมานานแล้ว” เขากล่าว นอกจากนี้อันโบฮยอนยังทุ่มเทให้กับตัวละครของเขาเป็นอย่างมาก ทั้งเตรียมตัวในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก ออกกำลังเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างจริงจัง รวมไปถึงการักษาความซื่อตรงต่อตัวละครที่แตกต่างจากพระเอกแนวโรแมนติกคนไหนๆ ที่เราเคยเห็นแน่นอน
อีจูบีนเองก็หลงใหลในความซับซ้อนของบทบาทเธอไม่แพ้กัน “ยุนบมไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะเห็นได้ในซีรีส์สมัยนี้ เธอเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่แค่บุคลิกของเธอเท่านั้น แต่รวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมด เสื้อผ้า การแต่งหน้า หรือแม้แต่ทรงผม นั่นหมายความว่าตัวละครเหล่านี้ไม่ใช่ตัวละครที่หยุดนิ่งไปเหมือนเรื่องโรแมนติกคอเมดี้ทั่วไป แต่พวกเขาคือมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาและสร้างความประหลาดใจให้เราทุกครั้ง และทำให้คุณจะอยากเอาใจช่วยจริงๆ”
3. เคมีที่ปะทะพุ่งพล่าน
ในซีรีส์แนวโรแมนติกคอเมดี้ เคมีคู่พระนางนั้นคือทุกอย่าง และ Spring Fever ก็พร้อมเสิร์ฟสิ่งนี้ไว้ให้อย่างเต็มที่ “ความแตกต่างทางสรีระและแรงดึงดูดระหว่างตัวละครของเรานั้นโดดเด่นมากครับ” อันโบฮยอน กล่าว “แถมยังมีบทที่ยอดเยี่ยมระหว่างชายหนุ่มจากปูซานและหญิงสาวจากโซลด้วย” ทางด้าน อีจูบีน ก็ไม่สามารถที่จะหยุดชื่นชมนักแสดงคู่ของเธอได้ “ซีรีส์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความอึดและพละกำลังของอันโบฮยอนอย่างชัดเจนเลยค่ะ เขามีเสน่ห์อย่างแท้จริง” แน่นอนว่าการวิเคราะห์ตัวละครของเธอนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราสนใจที่สุด “อารมณ์ของบมนั้นแปรปรวนที่สุดในบรรดาทุกคนในซีรีส์ เธอมีหลายชั้นซ้อนกันมาก เมื่อคุณได้ชมการเดินทางของอารมณ์ที่คลี่คลายออกมา คุณจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกหลุมรักแจกยูไปพร้อมกับเธอ”
4. เรื่องรักเดียวอาจไม่พอ เราจึงจัดให้ถึงสอง
เมื่อคิดว่าหัวใจของคุณอาจรับความหวานไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว ผู้กำกับพัควอนกุก ก็เสิร์ฟความรักให้คุณถึงสองคู่ พร้อมพาย้อนความรู้สึกไปถึงรักแรกในความทรงจำ “นอกจากความรักที่เติบโต เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นระหว่าง ยุนบม และ ซอนแจกยู แล้ว ยังมีเรื่องราวของรักแรกที่ทั้งเขิน ทั้งน่ารัก ระหว่าง ซอนฮันกยอล หลานชายของแจกยู (รับบทโดย โจจุนยอง) และ ชเวเซจิน (รับบทโดย อีแจอิน)” ผู้กำกับพัค กล่าว “ทั้งคู่เป็นคู่แข่งทางการเรียนที่ต้องชิงตำแหน่งที่หนึ่ง ความสัมพันธ์และเคมีของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะรู้สึกเชื่อมโยงได้ จากประสบการณ์รักในชีวิตจริงของตัวเอง”
อีกทั้งคำอธิบายตัวละครก็ชวนติดตาม “ซอนแจกยูเปรียบเหมือนเสือ เราถึงกับใส่เอฟเฟกต์เสียงเสือเข้าไป ส่วนยุนบมเป็นกระต่าย ที่บางครั้งก็แปรเปลี่ยนเป็นสิงโต คาแร็กเตอร์ของเธอจึงสลับไปมาระหว่างสองด้านนี้” เมื่อมีคู่รักเพิ่มเป็นสองคู่ ความฟินที่ทำให้หัวใจเต้นแรงก็เพิ่มเป็นสองเท่าเช่นกัน และเราก็พร้อมตกหลุมรักเต็มที่
5. หนีลมหนาวมาซบความอบอุ่น
ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลง แต่ Spring Fever พร้อมแล้วที่จะมอบความอบอุ่นที่เราทุกคนถวิลหาในขณะที่รอคอยฤดูใบไม้ผลิ อีจูบีนชี้ให้เห็นในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะว่า “ช่วงนี้ที่เกาหลีอากาศหนาวมาก ฉันจึงอยากแนะนำให้ผู้ชมอยู่บ้านและสัมผัสกับฤดูใบไม้ผลิในขณะที่ชมซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ มีหลายฉากที่ตลกน่าติดตามซึ่งทั้งสนุกและทำให้ใจเต้นแรงด้วย” อันโบฮยอนการันตีว่านี่ไม่ใช่ละครแนวรักไม่ชัดเจนทั่วไป “คุณอาจจะเคยได้ชมเรื่องราวความรักมามากมาย แต่เรื่องของเราไม่มีการเล่นเกมกัน มันอบอุ่นแต่สดชื่น” ทางด้านผู้กำกับพัควอนกุกทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจ “Spring Fever คือซีรีส์ที่จริงใจ ทั้งการใช้ภาษาถิ่น เสน่ห์ของอันโบฮยอนและอีจูบีนที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่ และเป็นโรแมนติกคอเมดี้ที่ครบเครื่องอย่างแท้จริง”
เตรียมหัวใจสำหรับความหวาน อบอุ่น และเปี่ยมเสน่ห์ จาก Spring Fever เพราะนี่ไม่ใช่แค่รอมคอมอีกเรื่องหนึ่ง แต่คือเรื่องราวความรักที่ช่วยเยียวยาหัวใจ พร้อมเสียงหัวเราะที่เราต้องการในช่วงเวลานี้ ติดตามชม Spring Fever ได้ทุกวันจันทร์-อังคาร ทาง Prime Video เท่านั้น
