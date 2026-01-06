ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” ตอนที่ 9

EP.9 “ภูวินทร์” ไฟเขียวให้ “ปอนด์” ค้างคืนที่บ้าน พร้อมเปิดปมใหม่ชวนลุ้น!
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) และ “พีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) เริ่มขยับเข้าใกล้เขตอันตรายต่อหัวใจมากขึ้น เมื่อ “พีช” ใจอ่อนอนุญาตให้ “ธีร์” จัดของที่จำเป็นเพื่อมาค้างคืนที่บ้านได้ จนทำเอา “โมกข์” (เอส ศุภ) ถึงกับแซว “ธีร์” แต่ความหวานยังไม่ทันข้ามคืนก็ดันมีสถานการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทำเอา “พีช” นั่งไม่ติด งานนี้ “ธีร์” จะได้ค้างคืนสมใจ หรือจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดจังหวะกันแน่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” EP.9 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ >> FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
