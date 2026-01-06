เรื่องย่อละคร “ยิหวาดาตัง”
บทประพันธ์ : ธรรมณันน์ จุฬาบริรักษ์
บทโทรทัศน์ : สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
กำกับการแสดง : ทวีวัฒน์ วันทา / ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล
ผลิต : บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด
ผู้จัด : ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569
เรื่องย่อ
จุดเริ่มต้นรักในรอยแค้น ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) เด็กสาววัยใส ลูกสาวของ เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) หัวหน้าชุมเสือผู้รักความยุติธรรม ยิหวามีพี่น้องฝาแฝดชื่อ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) แฝดผู้พี่ผู้มีนิสัยดื้อรั้นไม่เกรงกลัวใคร ลาซอมีความฝันอยากเป็นเหมือนกับพ่อ แต่เพราะคำทำนายในอดีตที่บอกว่าลูกทั้งสองจะนำเคราะห์กรรมและความตายมาให้ ทำให้เสือหวัดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหลุดพ้นจากชะตากรรมนี้
โชคชะตานำพาให้ยิหวาได้พบกับ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) โดยบังเอิญ เยี่ยมเด็กหนุ่มรูปงาม ฉลาดหลักแหลม ลูกชายของ ขุนยอดภักดี (ชาย ชาตโยดม) และ แม่อิ่ม (ยุ้ย ปัทมวรรณ) ทั้งสองสนิทสนมกันโดยที่ต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ความผูกพันของยิหวากับเยี่ยมเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ
โชคชะตากลับพลิกผันอีกครั้ง เมื่อครอบครัวของเยี่ยมถูกฆ่ายกครัว โดยที่เยี่ยมเข้าใจว่าเป็นฝีมือของเสือหวัดและลาซอ เหลือเพียงเยี่ยมเท่านั้นที่รอดชีวิต ความแค้นครั้งนี้ฝังรากลึกและเปลี่ยนเด็กหนุ่มที่สดใส มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นหมอรักษาคน ให้กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น จนทำให้เยี่ยมเดินทางไปที่เขาพรหม เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมไว้รอคอยวันเวลาที่จะได้ล้างแค้น
เยี่ยมต้องเจ็บปวดอีกครั้ง เมื่อรู้ว่ายิหวาหญิงที่ตนเองรักเป็นลูกสาวของคนที่ฆ่าครอบครัวตัวเอง จนทำให้เยี่ยมปวดใจและตัดขาดจากยิหวา ด้านยิหวาที่ไม่เชื่อว่าพ่อและพี่ชายจะฆ่าคนบริสุทธิ์ตายได้ ต้องพยายามหาทางพิสูจน์ให้เยี่ยมชายที่ตนเองรักได้รู้ความจริงเช่นกัน
ความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ของเยี่ยมกับยิหวา และทุกเรื่องราวที่รอการเปิดเผยความจริง จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์รับบทเยี่ยม
2. อแมนด้า ชาลิสา ออบดัมรับบทยิหวา
3. ชนาธิป โพธิ์ทองคำ รับบทลาซอ
4. ณัฐวุฒิ สะกิดใจรับบทเสือหวัด
5. ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติรับบท ขุนยอดภักดี
6. พงศภัทร์ กันคำ รับบทช้าง
7. ภาราดา ชัชวาลโชติกุลรับบทต้าเซี่ยง
8. จักริน ภูริพัฒน์รับบทปั้น
9. วีรภัฎ อ่อนสอาดรับบทหนุ่ย
10. วงศ์วชิรา เพชรแก้วรับบทแพะ
11. ปฤสยา เจริญเนติศาสตร์รับบทโนรี
12. นิศาชล ต้วมสูงเนินรับบทเดือน
13. กมลชนก รอดเสถียรรับบทดวงใจ
14. สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์รับบทแย้ม
15. ตี๋ ดอกสะเดารับบทเนียม
16. ชลัฏ ณ สงขลารับบทผุด
17. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์รับบทแช่ม
18. บุญส่ง นาคภู่รับบทกายเพชร
19. สุรินทร คารวุตม์รับบททิม
20. ธนายง ว่องตระกูลรับบทหลวงยกกระบัตร (ด้วง)
21. ปัทมวรรณ เค้ามูลคดีรับบทแม่อิ่ม
