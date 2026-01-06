ช่อง 3 ส่ง “ยิหวาดาตัง” ประเดิมจอปี 69 เสิร์ฟเคมีใหม่ “ภณ - อแมนด้า” 12 ม.ค.นี้

ช่อง 3 พร้อมชน! ส่งละคร “ยิหวาดาตัง” ศึกไสยเวทแดนใต้ ประเดิมจอปี 69 เสิร์ฟเคมีใหม่ “ภณ ณวัสน์” ประกบคู่ “อแมนด้า ชาลิสา” ปักหมุดความปัง 12 มกราคมนี้
เปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ต้อนรับปี 2569 ด้วยละครพีเรียดศึกไสยเวทแดนใต้ “ยิหวาดาตัง” ถ่ายทอดรากเหง้าท้องถิ่นภาคใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมหยิบแรงบันดาลใจระบบการปกครองท้องถิ่น “กรมการนักเลงโต” ที่ใช้ นักเลง-โจรผู้ร้าย มาเป็นผู้คุมกฎ สอดแทรกประวัติศาสตร์พื้นเมืองแดนใต้ที่หาได้ยากในละครไทย จุดเด่นสำคัญคือการสร้างโลกพีเรียดภาคใต้แบบสมจริง ตั้งแต่วัฒนธรรม การแต่งกาย คำภาษาถิ่น รวมถึงลักษณะเฉพาะของอาวุธ ตลอดจนการถ่ายทำที่เล่นใหญ่จัดเต็มสมกับเป็นผลงานของค่าย มายน์ แอท เวิร์คส์ ภายใต้การดูแลของผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” จับมือ 2 ผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” และ “ดุล ดุลยสิทธิ์” ร่วมด้วยผู้ประพันธ์ “ธรรมณันน์ จุฬาบริรักษ์” และผู้เขียนบทโทรทัศน์มือทอง “กอล์ฟ สรรัตน์” ที่ผนึกกำลังสร้างสรรค์เรื่องราวความรักอันงดงาม ท่ามกลางฉากแอ็กชั่นเข้มข้น และกลิ่นอายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ที่จะทำให้ผู้ชมคาดเดาไม่ได้อย่างแน่นอน!
“ยิหวาดาตัง” นับเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของพระเอกสุดเข้ม “ภณ ณวัสน์” เสิร์ฟเคมีใหม่กับนางเอกสาวนัยน์ตาสวย “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” พร้อมด้วย ป๋อ ณัฐวุฒิ, ชาย ชาตโยดม, แชมป์ ชนาธิป นอกจากนี้ยังขนนักแสดงคุณภาพมาอีกเพียบ อาทิ ตี๋ ดอกสะเดา, หนึ่ง ชลัฏ, สืบ บุญส่ง, เฟิสท์ เอกพงศ์, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, เฟริสท์ ภาราดา, แก๊ป จักริน, แฟรงกี้ วีรภัฎ, แคร์ วงศ์วชิรา, เรนเดียร์ ปฤสยา, เม นิศาชล, เบนซ์ กมลชนก และ แคนดี้ สุภาภัสสร์ ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของศึกไสยเวทที่มีความรัก ความแค้นและความตายเป็นเดิมพัน เมื่อ ยิหวา (อแมนด้า) ลูกสาว เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) ที่เติบโตมากับพี่น้องฝาแฝด ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ภายใต้คำทำนายว่าทั้งคู่จะนำเคราะห์ร้ายมาสู่ชุมเสือ ได้รู้จักกับ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) หนุ่มหล่อฉลาดหลักแหลม ลูกชายของ ขุนยอดภักดี (ชาย ชาตโยดม) จนเกิดความผูกพันต่อกัน แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อครอบครัวของเยี่ยมถูกฆ่ายกครัว เขาเข้าใจว่าเสือหวัดคือผู้ลงมือจนจุดชนวนไฟแค้น ไปร่ำเรียนอาคมเพื่อรอวันเอาคืน แต่ความจริงยิ่งบาดลึก เมื่อพบว่าผู้หญิงที่เขารักคือลูกสาวของศัตรู งานนี้เยี่ยมจะเลือกอะไรระหว่างความรักและความแค้น!
แฟนละครหลายคนก็คงสงสัยว่า “ยิหวาดาตัง” แปลว่าอะไร งานนี้สาว “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” ได้ออกมาเฉลยพร้อมเล่าถึงบทบาท “ยิหวา” และการทุ่มเทในการทำงานในครั้งนี้ว่า
“ในเรื่องรับบทเป็นยิหวาค่ะ ยิหวาแปลว่าดวงใจ ดาตังแปลว่ากลับมา เป็นการเอาดวงใจของยิหวากับเยี่ยมกลับมาค่ะ จริงๆ ความรักของคู่เราค่อนข้างน่ารักเลย แต่ในระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคหลายๆ อย่างที่จะทำให้เรารักกันไม่ได้ ลึกๆ แล้วเราสองคนก็อยากจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อนําดวงใจของเราสองคนกลับมาค่ะ ถ้าพูดถึงอะไรใหม่ๆ ในเรื่องนี้ ก็คงเป็นเรื่องที่ด้าได้ปามีดด้วย แบบยากมากแต่ได้พี่แชมป์ช่วยสอนว่าปามุมไหนถึงจะสมจริง และก็มีซีนนึงที่ด้าต้องเตะแบบกวาดขา คือด้าฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจนต้องให้ภณมาช่วยค่ะ แต่ความยากจริงๆ ก็คงเป็นพาร์ทดราม่า ยิหวาเสมือนเป็นคนกลาง ฝั่งเยี่ยมเขาก็แค้นทั้งพี่และพ่อของเรา ฝั่งพ่อกับพี่ลาซอก็ทะเลาะกัน เราจึงต้องพยายามดึงทุกคนให้กลับมา ก็ขอฝากละคร ยิหวาดาตัง ด้วยนะคะ เป็นเรื่องแรกของปี 2569 เลย เป็นละครที่ครบรสไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซี ดราม่า ความรัก ปนความตลกเฮฮา 12 มกราคมนี้ค่ะ”
ทางด้าน “ภณ ณวัสน์” เผยถึงบทบาท “เยี่ยม” และการถ่ายทำละครเรื่องนี้ว่า
“ยิหวาดาตังเป็นละครที่เกิดขึ้นในภาคใต้สมัยรัชกาลที่ 5 ครับ บอกเลยว่าการถ่ายทำโหดมาก! เพราะถ่ายในช่วงเดือนเมษายน ต้องถ่ายคิวบู๊หรือฉากต่างๆ ท่ามกลางแดดร้อนจัด เป็นความท้าทายทางร่างกายจริงๆ นอกจากความร้อนแล้ว บทบาทนี้ยังมีความยากในเรื่องของการจดจำชื่อและสรรพคุณของสมุนไพร เพราะตัวละคร “เยี่ยม” เคยฝันอยากเป็นหมอ ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องพืชสมุนไพร ส่วนเรื่องคิวบู๊โชคดีที่ได้ร่วมงานกับพี่แชมป์ ซึ่งมีประสบการณ์มาก ทำให้การเข้าฉากเล่นง่ายขึ้นเยอะ นอกจากนี้ยังได้ใช้ CG แบบจัดเต็ม เป็นอะไรที่สนุกมากๆ ครับ ในส่วนของซีนโรแมนติกคู่กับ อแมนด้า ก็มีซีนสวยๆ เยอะมาก แถมเคมีก็เข้ากันได้ดีมาก เพราะอแมนด้าเป็นคนแมนๆ ทำงานง่ายมากๆ รวมถึงการได้แสดงกับพี่ป๋อและพี่ชายก็เป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะพี่ๆ ช่วยส่งอารมณ์ให้ผมเล่นบทยากๆ ได้ตามที่ตั้งใจครับ ขอฝากเป็นกําลังใจให้ทีมนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะครับ เรื่องนี้จัดเต็มทุกอย่างเลย 12 มกราคมนี้เสนอเป็นตอนแรกครับ”
เคมีใหม่ที่ลงตัวของ ภณ - อแมนด้า และเรื่องราวสุดเข้มข้นใน “ยิหวาดาตัง” ที่นอกจากจะโรแมนติกดราม่าแล้วยังทำให้ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของคนใต้ผ่านการชมละคร การันตีความสนุกครบรส รอชมพร้อมกันทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรก 12 มกราคมนี้ ห้ามพลาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
