“กานต์” ชวนคลายปม “ลวง” 2 ตอนสุดท้าย เปรยบทสรุปเกินคาดเดา!

“กานต์” ชวนแฟนละคร “ลวง” ติดตามชม 2 EP. สุดท้าย วันพุธที่ 7 ม.ค.นี้ ทางช่อง 7HD เผยบทสรุปเกินคาดเดา เล่าประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความประทับใจ พร้อมขอบคุณแฟนๆ และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับ “ลวง” ละครดราม่า รสจัด จากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์ ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ โดย กานต์ ในบท วันเวฬา ได้เปิดใจถึงการทำงาน และชวนทุกคนมารอติดตามชมใน 2 ตอนสุดท้ายที่บอกเลยว่า เข้มข้นขั้นสุดแน่นอน
“ตอนนี้ลวงใกล้จบแล้ว อยากบอกกับทุกคนว่าเรื่องราวทุกอย่างเข้มข้นมาก ๆ เชื่อว่าแฟน ๆ กำลังรอชมบทสรุปทั้งหมด กานต์ไม่อยากให้พลาดนะคะ เพราะเป็นอะไรที่เกินคาดแน่นอน ซึ่งตอนนี้หลายคนจะสงสารตัวละคร คีริน (ยูโร ยศวรรธน์) มาก ๆ ที่ฝั่งหนึ่งก็คนรัก ฝั่งหนึ่งก็คือแม่ เขาคือคนที่อยู่ตรงกลาง เพราะวันเวฬาก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว สำหรับกานต์เอง ส่วนหนึ่งแอบสงสารคุณคีรินนะคะ เพราะในมุมมองของกานต์ เข้าใจนะที่วันเวฬาแก้แค้น แต่ก็แอบเชียร์ให้เขาเว้นคุณคีรินไว้สักคน แต่ด้วยเหตุผลทั้งหมด มันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะ
สำหรับกานต์ การได้มาเป็นตัวละครวันเวฬา เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ค่ะ ต่างไปจากทุกตัวละครที่กานต์เคยเล่นมา กานต์ทำการบ้านหนักมาก ๆ เพราะวันเวฬาเป็นคนที่มีความแค้นอยู่ในแววตาตลอดเวลา เลยเป็นความยากในการทำงาน ตอนที่เล่นสนุกนะคะ แต่พอกลับบ้านเราหมดแรง จริง ๆ แล้วการเล่นบทที่ระเบิดอารมณ์ออกมา เอาจริง ๆ แล้ว มันเหนื่อยน้อยกว่าการเล่นที่เราต้องเก็บอารมณ์ทุกอย่างเอาไว้ข้างใน การอั้นเอาไว้ มันอึดอัดมันต้องกดเอาไว้ข้างในเรื่อย ๆ
กานต์อยากขอบคุณทุก ๆ คนเลยนะคะ ที่ติดตามละคร ขอบคุณผู้กำกับ ทีมงาน และนักแสดงทุก ๆ คน ลวงเป็นละครอีกเรื่องที่จะอยู่ในความทรงจำของกานต์แน่นอนค่ะ ใน 2 ตอนสุดท้ายนี้ กานต์อยากให้ทุกคนสนุกไปกับบทสรุปทุกอย่างด้วยกันนะคะ”
ติดตามความสนุก 2 ตอนสุดท้าย ในละคร “ลวง” วันพุธที่ 7 มกราคมนี้ และติดตามตอนจบ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์ ใน 11 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังละครจบที่ไทย 1 ชม.
