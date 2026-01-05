ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ตอนที่ 6

“กัน” สับสน! อยากรู้จัก “ดิว” ให้ลึกซึ้ง แต่อีกใจ “ออฟ” ก็ทำให้หวั่นไหว ในซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ช่อง GMM25
หลังจากที่ “จิระ” (กัน อรรถพันธ์) ทำให้ “ภีม” (ดิว จิรวรรตน์) เข้าใจผิด “จิระ” เลยอยากทำความเข้าใจกับความรู้สึกตัวเองและอยากรู้จัก “ภีม” ให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนกับ “ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล) ก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ “จิระ” อธิบายยาก ทั้งเป็นเจ้านาย ทั้งโกรธเกรี้ยว โหดร้ายทางความรู้สึก แต่ก็เป็นมิตรในเชิงงานศิลปะ แล้ววันดีคืนดีอยู่ๆ “ก่อ” ก็มาประชิดตัวจนทำให้หวั่นไหว “จิระ” จะรับมือกับสถานการณ์ชวนอึดอัดนี้อย่างไร ห้ามพลาดชม
ซีรีส์ “Burnout Syndrome - ภาวะรักคนหมดไฟ” EP.6 ออกอากาศวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ >> www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
