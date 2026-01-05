ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ตอนที่ 4 (ตอนจบ)

เบอร์ใหม่ทำเรื่อง! “แจน” ปวดหัวรถไฟชนกัน “เล้ง-จิงจิง” ใครจะวิน? ลุ้นบทสรุปตอนจบในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ช่อง GMM25
เตรียมลุ้นบทสรุปของความวุ่นวาย เมื่อพลังของตัวเลขนำพาความปั่นป่วนมาให้แบบไม่พัก เพราะเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกัน เมื่อ “พี่ไนน์” (เล้ง ธนพล) กับ “ลีไหม” (จิงจิง ยู) เปิดศึกทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงหัวใจของ “นา” (แจน พลอยชมพู) จนทำให้เพื่อนอย่าง “บลาย” (แซมมี่ ซาแมนท่า) ถึงกับมึนตึ้บ สุดท้าย "นา" ที่ปวดหัวกับความวุ่นวายหลังเปลี่ยนเบอร์จึงตัดสินใจจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกครั้ง และทำพิธีเสริมดวงตามคำแนะนำของอาจารย์เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมด ทางออกสุดท้ายคือ “มู” ต่อ หรือ “พอ” แค่นี้? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” EP. 4 (ตอนจบ) ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์