เรื่องย่อตอน ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 9 - 10

ตอนที่ 9 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) กับ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) ดื่มฉลองยอดขายครีมจนเมาแล้วเผลอจูบกัน ก่อนจะเขินทำตัวไม่ถูกกันทั้งคู่
แม้ยอดขายจะปัง แต่ ชาคริต (กฤษฎา สุภาพพร้อม) ก็ยังเสนอให้ปลดปฐวีออกจากตำแหน่ง CEO โดยมีอำนาจจากการที่ น้ำนวล (พาเมล่า เบาว์เด้น) ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้ ประภพ (เวนช์ ฟอลโคเนอร์) แล้ว ปฐวีเสียใจมากที่ถูกคนที่เขาเรียกว่าแม่อย่างน้ำนวลทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า วาโย (ก้องภพ บรรณทอง) ที่รู้เรื่องรู้สึกไม่ดีที่แม่ทำไม่ดีกับปฐวี จนต้องไประบายกับ สารัช (สมชาย เจริญสุข)
ด้าน ใบชา (เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ) เอาหุ้นของตัวเองที่ช้อนซื้อไว้มาให้ปฐวีเพื่อเอาชนะประภพ แต่มีเงื่อนไขว่าปฐวีจะต้องหย่ากับสรา! ปฐวีจะตัดสินใจอย่างไร ต้องติดตามชม
ตอนที่ 10 ออกอากาศ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) กลับมาทำเซอร์ไพรส์ โหวตช่วยให้ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) เอาชนะ ชาคริต (กฤษฎา สุภาพพร้อม) อาโปเศร้าที่ สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) มาขอบคุณเขาที่ช่วยในฐานะภรรยาของปฐวี จึงไปขออาศัยที่ร้านของ ใบชา (เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ) เพราะไม่อยากกลับไปอยู่ที่บ้านที่มีสรากับปฐวีอยู่ด้วย
ส่วน วาโย (ก้องภพ บรรณทอง) เมื่อได้รู้ข่าวปฐวีไม่โดนไล่ออกก็ดีใจจนลืมตัวกระโดดกอด สารัช (สมชาย เจริญสุข) เชอรี่ (มาริสา มาเรีย โชลล์) จึงได้รู้ความจริงว่าสารัชกับวาโยรู้สึกต่อกันเกินเพื่อนธรรมดา ฝั่งอาโปกับใบชาดื่มหนักเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นได้แค่เพื่อนของสราและน้องสาวของปฐวีเท่านั้น! เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์