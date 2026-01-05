ซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You to Death” ตอนที่ 3

ยิ่งสืบยิ่งพีค! "จุง-ดัง" รุกเค้นเบาะแส “ชิม่อน” ลุ้นหลักฐานมัดตัวคนร้าย ในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You to Death” ช่อง GMM25
ยิ่งขุดยิ่งเจอ เมื่อความตายของ “ปุยฝ้าย” (ป่าน ปทิตตา) ยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้ ความวุ่นวายก็ทวีคูณขึ้น เมื่อ “ต้าร์” (อังเปา โอชิริส) กลับมาเสียชีวิตตามไปอย่างน่าสงสัยอีกราย ทำเอา “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) และ “ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน) อยู่เฉยไม่ได้ ต้องเร่งเครื่องแกะรอยเบาะแสอย่างรัดกุมที่สุด งานนี้ทั้งคู่ตัดสินใจพุ่งเป้าไปที่ “แชมป์” (ชิม่อน วชิรวิชญ์) เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญบางอย่างที่อาจเป็นกุญแจดอกสุดท้ายของคดี แต่ท่ามกลางบรรยากาศการสืบสวนที่ตึงเครียด “ผู้กองเจษ” กลับหาจังหวะรุกหนัก พยายามใช้ลูกตื้อชวนให้ “สารวัตรคามิน” ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันให้ได้ สุดท้ายกำแพงในใจ “สารวัตรคามิน” จะพังลงจนยอมใจอ่อนย้ายไปอยู่กับผู้กองเจษหรือไม่? ต้องติดตามชม
ร่วมกันพิสูจน์คดีของหัวใจได้ในซีรีส์ “Dare You to Death - ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #DareYouToDeath
