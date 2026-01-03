“ท้องฟ้า” จู่โจมจูจุ๊บ “พริกขิง” น่ารักละมุน ต่างคนต่างเขิน

ดำเนินเรื่องมาได้ถึง EP.6 แล้วสำหรับซีรีส์ยูริ เกิร์ลเลิฟ แซฟฟิก (เลือกเอาซักอย่าง) เรื่อง “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” Like A Palette ผลงานซีรีส์เรื่องแรกจากบริษัท WonderLife Entertainment ภายใต้การควบคุมการผลิตของ จุ๊บแจง - วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ และกำกับการแสดงโดย บอมบ์ อัศจรรย์ สัตโกวิท ที่ได้สองนักแสดงสาวน้องใหม่น่าจับตา พริกขิง สุรีย์ญะเรศ คะยะเรศ และ ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์ นำแสดง
โดยเรื่องราวเป็นตอนที่ความสัมพันธ์ระหว่าง พี่ได๋ (พริกขิง) และ เจน (ท้องฟ้า) พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งคู่มีนัดกันไปทานข้าว แล้วพี่ได๋ขับมอ’ไซค์มาส่งเจนที่หอพัก ก่อนจะแยกจากกัน เจนซึ่งรู้สึกดีมากมาย ก็เลยเก็บไว้ไม่ได้เลยจู่โจมจูจุ๊บพี่ได๋ ทำเอาพี่ได๋อึ้ง ตกใจนิดนึง แต่ต่างคนต่างก็รู้สึกดีต่อกัน
ฉากนี้เป็นฉากน่ารัก หวานเล็กๆ ท้องฟ้า ซักซ้อมจู่โจมจุ๊บพี่พริกขิงอยู่หลายรอบ จากเขินจนไม่เขิน เพื่อให้ได้มุมกล้องสวยๆ พอดีกัน พอถ่ายจริงเลยผ่านฉลุยไม่มีปัญหา แถมบอกทิ้งท้ายให้ขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัย
คงไม่ต้องบรรยายมากมาย ติดตามชมฉากน่ารักละมุนฉากนี้ได้ในซีรีส์ ”เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” EP.6 วันเสาร์ที่ 3 มกราคม เวลา 22.25 น.ช่อง 3 กด 33 และดู UNCUT VERSION ได้ทาง WeTV เวลา 22.25 น.
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์