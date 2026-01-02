ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ตอนที่ 2

“เจมส์” กอด “กาด” แน่นเพราะติดอยู่ในสถานการณ์จุกอก “แฟ้ม-แมทธิว” เผลอใจเมื่อความใกล้ที่เกินเส้นเป็นเหตุ! ในซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง”
เปิดศักราชใหม่ 2569 ด้วยสัญญาณหัวใจที่ดังขึ้นกว่าเดิม สำหรับซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่ในอีพี 2 เตรียมพาแฟนซีรีส์เข้าสู่โหมดลุ้น เจ็บจี๊ดไปพร้อมกัน กับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างทริปต่างจังหวัด ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ทั้งสี่คนของ “เจมส์ เพรสคอท” (จิมมี่) “กาด พลอยสุภา” (โต๋) “เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส” (เต๋) และ “แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ” (ปลายฟ้า) แบบไม่ทันตั้งตัว
เมื่อทริปที่ตั้งใจจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ของกลุ่มเพื่อน กลับเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนของหัวใจ ความรู้สึกบางอย่างค่อยๆ ชัดขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่ใกล้เกินกว่าเหตุผลจะควบคุมได้ ความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นไหว และเส้นบางๆ ของความรู้สึกเผลอใจอาจกลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็กำลังจะถูกมองข้ามโดยไม่รู้ตัว งานนี้ เจมส์ (จิมมี่) และ กาด (โต๋) ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่ยากจะอธิบาย เมื่อความไว้ใจถูกท้าทาย ขณะที่อีกด้าน เดวิด (เต๋) และ แฟ้ม (ปลายฟ้า) กำลังดึงคนดูเข้าสู่เกมความรู้สึก ทั้งหวั่นไหวและชวนตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเผลอใจหรือความตั้งใจตั้งแต่แรก
เบื้องหลังฉากสำคัญในอีพีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญที่ 4 นักแสดงอย่าง เจมส์ กาด แมทธิว และ แฟ้ม ต้องทุ่มพลังการแสดงอย่างหนัก เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ซับซ้อนของตัวละคร ผ่านสายตา อารมณ์ และบรรยากาศที่ชวนให้คนดูต้องกลั้นหายใจ โดยเฉพาะเส้นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ถูกพูดออกมา แต่กลับชัดเจนในความรู้สึก งานนี้แอบกระซิบแฟนซีรีส์ว่า อีพีนี้จะทำให้คำว่า “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เริ่มชัดขึ้นในหัวใจคนดู และอาจทำให้คุณอยากย้อนกลับไปทบทวนทุกสัญญาณที่เคยมองข้ามจากอีพีแรกอีกครั้งก็เป็นได้
ห้ามพลาดชม ซีรีส์ “Love Alert - มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” EP.2 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
