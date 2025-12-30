“เมื่อหัวใจที่บอบช้ำได้รับการเยียวยา” เตรียมใจละลายไปกับ “อันโบฮยอน&อีจูบิน” ใน “Spring Fever” ซีรีส์รักโรแมนติกคอเมดี้ สตรีมที่ Prime Video 5 มกราคม นี้

ไพรม์ วิดีโอ (Prime Video) ปักหมุดวันสตรีมซีรีส์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้เรื่องใหม่ “Spring Fever” หรือชื่อไทย “ใบไม้ผลิที่รอคอย” นำแสดงโดย “อันโบฮยอน” (Flex X Cop, See You in My 19th Life, Yumi’s Cells) และ “อีจูบิน” (The Divorce Insurance, Twelve, Money Heist: Korea – Joint Economic Area) เตรียมสตรีมวันที่ 5 มกราคม 2569 พร้อมรับชมสองตอนใหม่ทุกวันจันทร์และอังคาร บน Prime Video ประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก
Spring Fever เป็นผลงานการกำกับของ “พัควอนกุก” จากผลงานซีรีส์ฮิต Marry My Husband และเขียนบทโดย “คิมอาจอง” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ผลิที่จะค่อย ๆ ละลายหัวใจอันเย็นชาของ “ยุนบม” (อีจูบิน) คุณครูมัธยมปลายผู้เยือกเย็น และ “ซอนแจกยู” (อันโบฮยอน) หนุ่มไฟแรงที่จะพลิกให้ชีวิตในหมู่บ้านอันเงียบสงบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากรายชื่อทีมนักแสดงระดับแถวหน้าอย่าง อันโบฮยอน, อีจูบิน, ชาซอวอน, โจจุนยอง, อีแจอิน, จินคยอง และ เบจองนัม ที่ทำให้ผลงานเรื่องนี้น่าจับตาแล้ว นี่ยังเป็นการกลับมาที่หลายคนรอคอยของ ผู้กำกับ พัควอนกุก ผู้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์จากซีรีส์ Marry My Husband มาแล้วนั่นเอง
อันโบฮยอน รับบท ซอนแจกยู ไอ้หนุ่มรอยสักผู้คาดเดาไม่ได้ และมักจะสร้างความวุ่นวายในเมืองอยู่เสมอ โดยเขายังเป็นลุงของ ซอนฮันกยอล (โจจุนยอง) แฟนๆ จะได้เห็นการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจังหวะคอเมดี้ ผสานกับสำเนียงปูซานอันเป็นธรรมชาติของเขา
ด้าน อีจูบิน รับบทเป็น ยุนบม คุณครูที่ดึงดูดความสงสัยและความสนใจจากคนในหมู่บ้าน โดยเธอได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในตัวละครยุบม “ครูต่างถิ่น” ผู้ซ่อนหัวใจอ่อนโยนไว้ภายใต้ท่าทีเย็นชา นอกจากนี้ เรายังจะได้เห็นเคมีโรแมนติกคอเมดี้ที่ลงตัวและชวนติดตาม ระหว่างอีจูบีนและอันโบฮยอนอีกด้วย
สำหรับ ชาซอวอน, โจจุนยอง และ อีแจอิน ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยในครั้งนี้ ชาซอวอน พลิกบทบาทเป็น ชเวอีจุน ทนายความผู้มาอยู่ตรงกลางระหว่างแจกยูและยุนบม ซึ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวยิ่งขึ้น โจจุนยอง รับบท ซอนฮันกยอล นักเรียนอันดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมปลายชินซูและหลานชายเพียงคนเดียวของแจกยู ส่วนอีแจอิน รับบท ชเวเซจิน คู่ปรับของฮันกยอล ซึ่งประกาศตัวว่าไม่ชอบเขาอีกด้วย ส่วนผสมระหว่างเรื่องราวความรักและการแข่งขันของหนุ่มสาว จึงยิ่งเพิ่มสีสันให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ซีรีส์ยังเสริมทัพด้วยทีมนักแสดงผู้รับบทคุณครูที่พร้อมจะมาขโมยซีนอย่าง จินกยอง, แบจองนัม, คิมบยองชอน, โอมันซอก และ จองยองกี เพิ่มเสน่ห์ให้กับเรื่องราวมากขึ้นอีก
อันโบฮยอนเผยว่า “ตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้มีภาพลักษณ์แตกต่างจากที่ผมเคยเห็นมาก่อน บทในซีรีส์สนุกมาก และผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับบทเป็นคุณน้าครั้งแรกในชีวิต รวมถึงได้พูดสำเนียงท้องถิ่นด้วย ผมเชื่อว่าผู้ชมจะสนุกไปกับซีรีส์ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเรื่องนี้แน่นอนครับ”
อีจูบินเสริมว่า “วิวสวยๆ ของหมู่บ้าน บรรยากาศที่สดชื่น และความตลกคือไฮไลต์สำคัญในซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะ ไม่ใช่แค่เคมีของแจกยูและบมเท่านั้น แต่เคมีระหว่างนักเรียนกับคุณครูก็สนุกมากๆ และยังมีตัวละครลับที่คนดูจะได้เจออีกด้วยค่ะ”
Spring Fever เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่พร้อมส่งสัญญาณโรแมนติกคอเมดี้ให้กับผู้ชมทุกคน ตั้งแต่คู่พระนางที่มีความเป็นขั้วตรงข้าม แต่มีแรงดึงดูดเข้าหากันแบบยากจะต้านทาน ไปจนถึงเรื่องราวสดใสของเด็กนักเรียนมัธยม ที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าติดตาม
อย่าพลาดชมความรักฤดูใบไม้ผลิสุดอบอุ่นใน "ใบไม้ผลิที่รอคอย | Spring Fever" เริ่มตอนแรกวันที่ 5 มกราคม 2569 และติดตามชมสองตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์และอังคาร บน Prime Video เท่านั้น