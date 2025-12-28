“ตามหารักที่เธอลืม” ละครอันดับ 1 ปี 2568 ครองใจคนดูทั่วประเทศ
ลาจอไปแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ทำเอาแฟนละครใจฟูไปตามๆ กัน กับตอนอวสานในคืนวันคริสมาสต์ (25 ธ.ค.68) กับละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ทางช่องวัน 31 ที่ขยี้ความสนุก เข้มข้น และคลายทุกปมดราม่า จนในที่สุด หิรัญ (กัปตัน ภูธเนศ), แก้ว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) และ ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) กลับมาเป็นครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก พร้อมหน้าพร้อมตา รวมถึงความรักของขวัญเนตรกับ ภาคิน (แจม-รชตะ) ก็ลงตัวหวานเจี๊ยบ แจกยิ้มให้แฟนๆ ได้ฟินจิกหมอน หัวใจพองโตส่งท้ายปีกันทั่วประเทศ โดยเรตติ้งเฉลี่ยทั้ง 25 Ep. สูงถึง 6.802 ส่งให้ “ตามหารักที่เธอลืม” ขึ้นแท่นเป็น “ละคร อันดับ 1 ปี 2568” และยังครองตำแหน่ง “ละครเย็น เปิดตัวเรตติ้งสูงสุดของช่องวัน 31” โดยคว้าเรตติ้งเปิดตัวไปที่ 6.610 (Nielsen, Rating 15+) ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และคนดู 17.4 ล้านคน ที่ให้การตอบรับ “ตามหารักที่เธอลืม” อย่างอบอุ่นตลอดมา และสำหรับใครที่ยังมูฟออนไม่ได้ สามารถย้อนชมความประทับใจได้ที่ TrueID
