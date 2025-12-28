ซีรีส์ “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน - Head 2 Head” ตอนที่ 10

ตอนที่ 10 “ซี” เป็นห่วง “คีน” สุดหัวใจคอยดูแลไม่ห่าง
“เจโรม” (ซี เดชชาติ) ที่เห็นอนาคตผ่านความฝันว่า “จิณณ์” (คีน สุวิจักขณ์) จะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ “เจโรม” พยายามหาทางป้องกันทุกทาง คอยอยู่ใกล้ชิดเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นจะช่วยเหลือได้ทัน ส่วน “ฟาร์ม” (เซิร์ฟ พชร) ที่เป็นแฟนกับ “แวน” (จาว่า พบธรรม) ก็รู้สึกผิดหวังกับการกระทำที่ “แวน” ตอบกลับมา “ฟาร์ม” เลยเปิดโหมดสุดโหดเลิกสนใจ “แวน” ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเดินหน้าต่ออย่างไร “เจโรม” จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน - Head 2 Head” EP.10ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์