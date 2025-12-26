ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ตอนที่ 1

ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ปล่อยดาเมจแรงรับ EP.1 “เจมส์” เปียกน้ำจน “กาด” ใจบาง “แมทธิว” มีคำเตือน ระวังหัวใจพี่ชายจะไม่ปลอดภัย!
เปิดอีพีแรกก็ทำเอาแฟนซีรีส์ฟินใจสั่น สำหรับซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เพราะแค่ฉากแรกๆ ก็ปล่อยเคมีฟุ้งทะลุจอ เมื่อ “เจมส์ เพรสคอท” ในบท จิมมี่ ปรากฏตัวพร้อมออร่าหนุ่มเจ้าชู้ที่ทำเอา “กาด พลอยสุภา” หรือ โต๋ ถึงกับเผลอมองเพลินใจเต้นไม่เป็นจังหวะโดยไม่รู้ตัว งานนี้คนที่รับรู้สัญญาณอันตรายได้ไวที่สุดไม่ใช่ใครอื่น แต่คือ เต๋ น้องชายที่หวงพี่ชายเข้าเส้น รับบทโดย “เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส” จึงขอออกโรงเตือนโปรดระมัดระวัง เพราะรู้ดีว่าเพื่อนคนนี้เจ้าชู้ตัวพ่อ และไม่อยากเห็นพี่ชายต้องเสี่ยงกับความเสียใจ
ฉากชวนฟินเกิดขึ้นเมื่อ จิมมี่ (เจมส์) อาสาซ่อมก๊อกน้ำให้ โต๋ (กาด) แต่ดันพลาดจนเปียกไปทั้งตัว และนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของหัวใจที่เริ่มไม่ปลอดภัย เมื่อโต๋เผลอมองจิมมี่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวั่นไหว รอยยิ้มบางๆ กับความหล่อแบบไม่ตั้งใจ ทำเอาอาการตกหลุมรักเงียบๆ ถูกจับได้โดย เต๋ (แมทธิว) แบบเต็มตา ทันทีที่สถานการณ์เริ่มเกินควบคุม เต๋ก็ขอปักป้ายเตือนแรงๆ ทั้งกับพี่ชายและเพื่อนสนิท พร้อมยื่นคำขาดชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับพี่ชายของผม
เบื้องหลังฉากนี้เรียกว่าฟินทุกช็อต เพราะได้เห็นเจมส์ในลุคเปียกน้ำแต่ดาเมจแรงไม่ไหว ขณะที่กาดถ่ายทอดอาการหวั่นไหวแบบเก็บอาการได้พอดี น่ารักกรุบกริบจนคนดูต้องยิ้มตาม ส่วนแมทธิวก็จัดเต็มอารมณ์น้องชายสายหวงพี่ กันท่าแบบจริงจัง ดับไฟรักตั้งแต่ยังไม่ทันลุก ช็อตใจพี่ชายไปเบาๆ ฉากนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความสัมพันธ์ที่เริ่มสั่นคลอน ระหว่างเพื่อนที่อาจเผลอข้ามเส้นและพี่ชายที่กำลังจะเผลอใจ
งานนี้ความรักจะเตือนทันหรือหัวใจจะพัง ต้องลุ้นกันยาวๆ ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 เสนอเป็นตอนแรก รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์