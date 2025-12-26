ซีรีส์ “สิงสาลาตาย” ตอนที่ 9

พิธีต้องห้าม “สังเวย 7 ศพ” เกมต่อชะตาชีวิตที่หยุดไม่ได้ ธูป (พูห์ กฤติน) และ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) จะยอมแลกหรือถอย? เมื่อทุกความสำเร็จมีราคาที่ต้องแลก!
ยิ่งเข้าโค้งสุดท้ายก็ยิ่งมาแรงขึ้นไปอีก สำหรับซีรีส์ “สิงสาลาตาย” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ ทั่วทุกมุมของโลก ทำให้แฮชแท็ก #สิงสาลาตายEP8 ครองเทรนด์ X (Twitter) อันดับ 1 ในหลายประเทศ อาทิ China , Chile , Singapore , Paraguay , Argentina , HongKong , SAR China อันดับ 2 Worldwide , Thailand , Bolivia , Mexico อันดับ 4 Malaysia , Peru อันดับ 5 Brazil อันดับ 7 Colombia อันดับ 8 Vietnam อันดับ 9 Indonesia อันดับ 10 Ukraine อันดับ 18 Puerto Rico อันดับ 19 United States อันดับ 33 Philippines อันดับ 44 Italy , Nigeria และถูกพูดถึงในโชเชียลอย่างล้มหลามกว่า 1.6 ล้านโพสต์
สิงสาลาตาย EP.9 เปิดม่านพิธีต้องห้าม “สังเวย 7 ศพ” เกมต่อชะตาชีวิตที่หยุดไม่ได้ เมื่อ ธูป (พูห์ กฤติน) ตัดสินใจขอ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางวิญญาณเข้าไปเผชิญหน้ากับ “วิญญาณหมอผี” เพียงลำพังเพื่อค้นหาความจริงของพิธีกรรมสังเวย 7 ศพ ที่เป็นกุญแจดอกสำคัญของคดีทั้งหมด คำถามเพียงไม่กี่ประโยค กลับนำไปสู่การเปิดเผยพิธีต้องห้ามที่แลกด้วย “ชีวิต” ไม่ใช่เพียงคำสวดหรือเครื่องเซ่น แต่ทุกประโยคที่ถามทุกคำตอบที่จะได้มีราคาที่ต้องแลก สิ่งที่ธูปต้องจ่ายคืออะไร และคำมั่นสัญญาสำคัญที่สารวัตรสิงหาจะทำให้ธูปหลังจบคดีคืออะไรต้องตั้งใจฟังกันให้ดี
ห้ามพลาดชม “สิงสาลาตาย” EP.9 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT ที่เข้มข้นกว่าเดิมได้ทาง iQIYI (แอปและเว็บ iQ.com) เท่านั้น
