จักรวาลรักเปิดแล้ว! ซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” | ช่อง 7HD ประเดิมต้นปี 2569 ด้วย “วิวาห์ปฐพี” ฟินทุกเสาร์ เริ่ม 24 ม.ค.นี้

เปิดปี 2569 ด้วยความร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี เมื่อเมกะโปรเจกต์ซีรีส์ Girls’ Love (GL) ฟอร์มยักษ์ ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น พร้อมลงจอช่อง 7HD อย่างเป็นทางการ ประเดิมเรื่องแรกด้วย “วิวาห์ปฐพี” แอปเปิ้ล-มิ้ม ชวนฟินทุกเสาร์ 20.30 น.
หลังปล่อยโปสเตอร์ไลน์อัปเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียล ซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ซึ่งกำกับการแสดงโดย ฟิวส์-กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล ก็สร้างกระแสหวีดฉ่ำในหมู่คอซีรีส์ GL ทันที โดย “วิวาห์ปฐพี” จะเป็นเรื่องแรกที่เปิดจักรวาลรักแห่งตระกูลวาทินวณิช ให้แฟน ๆ ได้ทำความรู้จักตัวละครและสายสัมพันธ์สำคัญของบ้านนี้
เตรียมปักหมุดฟินไปกับเรื่องราว “วิวาห์ปฐพี” วิวาห์ที่เดิมพันด้วยหัวใจ กำลังจะกลายเป็นรักแท้ตลอดกาล … นำแสดงโดย แอปเปิ้ล-ลาภิสรา อินทรสูต ในบท ดิน กษมา ประกบคู่กับ มิ้ม-ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม ในบท โรส ทิพปภา ซึ่ง “แอปเปิ้ล” และ “มิ้ม” 2 นักแสดงนำจากเรื่องนี้อย่าง ควงกันมาชวนแฟน ๆ ติดตามว่า
แอปเปิ้ล : “เรื่องนี้แอปเปิ้ลรับบท ดิน เป็นพี่คนโตของบ้าน พี่ดินไปไหน ก็จะมีน้องโรส (มิ้ม) ไปด้วยเสมอ และเป็นสะใภ้คนเดียวของบ้าน วาทินวณิช ที่จะได้ไปแจมในทุกเรื่อง ถึงแม้ว่าคู่อื่นเขาจะมีประสบการณ์คู่กันมา มีอายุการทำงานมามากว่าคู่เรา แต่เราเป็นคู่พี่ใหญ่ของบ้าน ซึ่งทุกคนก็จะได้ความสดใหม่ ได้เคมีที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยเห็นจากคู่ของเรา แล้วก็จะเป็นครั้งแรก เรื่องแรกที่ทุกคนจะได้เห็นพวกเราแสดงคู่กัน อยากชวนทุกคนมารับชม มาลุ้นไปพร้อมกัน ฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเรา และอีก 3 เรื่องด้วยนะคะ ทุกคนทุ่มเทเต็มที่ค่ะ”
มิ้ม : “สำหรับซีรีส์ชุดนี้ เรื่อง วิวาห์ปฐพี เป็นเรื่องแรกของมิ้มที่ได้แสดงค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ มิ้มตั้งใจมาก ๆ แล้วรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ ตอนแรกยอมรับว่ากดดัน แต่ก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะ พอเห็นภาพรวมทุกอย่างออกมาก็รู้สึกแฮบปี้มาก ๆ อยากให้ทุกคนได้รอดู เป็นกำลังใจให้มิ้มด้วยนะคะ เรื่องของพวกเราถึงจะเป็นเรื่องแรก แต่ในอีก 3 เรื่อง พวกเราก็ไม่หายไปไหนค่ะ ด้วยความที่พี่ดิน เป็นพี่คนโตสุดของบ้าน แล้วก็น้องโรส ก็คือมิ้ม จะเป็นสะใภ้ใหญ่ พวกเราก็จะได้เข้าไปแจมในทุก ๆ เรื่อง ยังไงก็ฝากติดตามชม วิวาห์ปฐพี ในโปรเจกต์ 4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนเอ็นจอยไปกับซีรีส์ของพวกเรานะคะ”
เตรียมเปิดรับความฟินไปกับเรื่องราวของ วิวาห์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกใคร แต่มีไว้เพื่อปกป้องหัวใจของกันและกัน
ติดตามชม “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ทาง ช่อง 7HD ชมสดกด 35 ชมสดออนไลน์ และชมย้อนหลังแบบ CLEAN VERSION ได้ทาง BUGABOO.TV