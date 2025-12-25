ช่อง 3 พร้อมลุยขนนักแสดงตัวท็อปลงจอ เปิดโผละครใหม่ปี 2569

ปีม้าคึกคัก ช่อง 3 พร้อมลุยขนนักแสดงตัวท็อปลงจอ เปิดโผละครใหม่ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ปังสนั่นจอรับปี 2569
ปิดฉากปี 2568 ไปอย่างยิ่งใหญ่ สมชื่อกับที่เป็นเบอร์ 1 ด้านละคร สำหรับช่อง 3 เพราะละครแต่ละเรื่องที่ออกอากาศเรตติ้งทะลุทะลวงเกือบทุกเรื่อง ในปีม้า 2569 ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 เตรียมส่งละครและซีรีส์ระดับพรีเมียมถึงหน้าจอบ้านคุณ พร้อมคอนเทนต์ใหม่ในรูปแบบหลากหลายเรื่องราว อัดแน่นไว้ทุกความบันเทิง ความสนุก เต็มอิ่มทุกอรรถรสสู่สายตาผู้ชม พร้อมก้าวเป็นผู้นำคอนเทนต์อีกครั้งในปี 2569
เริ่มต้นเปิดประเดิมความสนุกช่วงต้นปีด้วยละครย้อนยุคเข้มข้น “ยิหวาดาตัง” จากค่าย มายน์ แอท เวิร์คส์ จำกัด ความรักและความศรัทธาที่พลิกชีวิต โดยได้หนุ่มหน้าคม “ภณ ณวัสน์” และนางเอกมีมง “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” มาประเดิมเคมีถ่ายทอดเรื่องราวในศึกไสยเวทระหว่างความรักกับความแค้นที่ต้องเลือก พร้อมประชันฝีมือกับรุ่นใหญ่ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” และ “ชาย ชาตโยดม” และนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย โดยผู้จัด “แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์” ที่ได้ “ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล” และ “ทวีวัฒน์ วันทา” นั่งแท่นกำกับ
ต่อกันด้วย “ก็รักมันปักใจ” ผลงานจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ จำกัด ที่ได้ “กองทัพ พีค” มาดเท่มาพลิกบทบาท ประกบคู่นางเอกป้ายแดง “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” ในละครแนวโรแมนติก ดราม่า คอเมดี้ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของทายาทหมื่นล้านที่ยอมทิ้งทุกอย่าง มาซ่อนตัวอยู่เป็นลูกจ้างรายวันที่เห็นเงินเป็นพระเจ้า จนเกิดเป็นความรักบนความหวาดระแวงเพราะเงินเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับอดีตคนรักเก่า โดยเป็นผลงานของผู้จัด “ต้อง จุลวุฒิ ชลลัมพี” และผู้กำกับ “นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร”
มาพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวความแซ่บใน “รักหักหลัง” จากค่าย เมคเกอร์ เค จำกัด ที่ห้ามพลาด! เมื่อเคยเจ็บจากรักแรกและเริ่มชีวิตใหม่ แต่โลกอันโหดร้ายเหวี่ยงอดีตคนรักกลับเข้ามาในชีวิตเธอในฐานะน้องชายคนสนิทของสามี บททดสอบชีวิตสุดโหดจึงเกิดขึ้น โดยได้สองพระเอกหุ่นแซ่บ “เกรท วรินทร” และ “กระทิง ขุนณรงค์” มาประกบนางเอกสาว “พาย รินรดา” พร้อมลั่นความแซ่บสะเทือนจอจากผู้จัด “หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล” จากฝีมือการกำกับ “วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล”
ต่อด้วย “โทษฐานที่รักเธอ” จากค่าย เลิฟดราม่า เมื่อคนดีต้องยอมรับบทเป็นคนเลว คนที่รักกลับกลายเป็นคนที่หักหลัง อนาคตที่เคยสดใสกลับต้องตกนรกทั้งเป็น เพียงเพราะคนเลวบางคน จึงจำเป็นต้องทวงถามทุกความอยุติธรรม แม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม นำแสดงโดย “นาย ณภัทร” ประกบคู่กับสาวมากความสามารถ “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ครั้งแรก ผลงานของผู้จัดคนเก่ง “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” ที่ได้ “ปริยากร ชญานินปรเมศ” มานั่งแท่นกำกับความเข้มข้นในครั้งนี้
อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาเขย่าหน้าจอให้เดือดเป็นไฟกับโปรเจกต์ “สองหัวใจ” การต่อสู้เพื่อหาทางออกในชีวิตของคนสามคน เป็นการรวมนักแสดงระดับตัวท็อปของวงการบันเทิง นำทีมโดย 2 พระเอก “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “เจมส์ มาร์” โคจรมาประกบสาว “อแมนด้า ออบดัม” พร้อมด้วย “อ๋อง สิทธานต์” ผลงานของผู้จัด “หงษ์ ธัญนิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์” จากค่าย หก สี่ เอี่ยว จำกัด ที่ได้ “กฤษณุ อ่ำปลอด” มานั่งแท่นกำกับเรื่องแรก
อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสสนั่นโซเชียล “ตะวันลวง” ละครฟอร์มยักษ์จากค่าย เมคเกอร์ เค จำกัด ที่ได้สามตัวท็อป ญาญ่า อุรัสยา, กลัฟ คณาวุฒิ และ เก้า นพเก้า มาประชันบทบาทเข้มข้นผ่านเรื่องราวของพี่น้องต่างสายเลือด หัวใจสามดวงที่ต้องเลือกระหว่าง ความรัก ความจริง และความถูกต้องในโลกที่บางครั้งตะวันก็อาจลวงตาให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิด ความโรแมนติก ดราม่า ที่รังสรรค์โดย “หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล” เป็นการรวมตัวที่พร้อมเขย่าวงการให้ลุกเป็นไฟ
และเรื่องที่เป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังจากการปล่อยภาพฟิตติ้งสุดแซ่บ เรื่อง “Translator” ของค่ายสเต็ปเพาเวอร์ทรี ละครฟอร์มยักษ์ที่เป็นการคัมแบ็กของนักแสดงมากฝีมือ “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” มาประกบนักแสดงมากความสามารถ “แพร์ พิชชาภา” และ “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” ในละครแนวดราม่าเข้มข้นที่ตัวละครหลักต้องเผชิญหน้ากับ “ความจริงที่ยังไม่ถูกแปล” ที่มีมิติ ลึก ซับซ้อน และเต็มไปด้วยความลับ
ในส่วนพาร์ตซีรีส์แซฟฟิกยังคงเป็นผู้นำคอนเทนต์ที่ขยายตลาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลาย โดย “ดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์” ที่ส่งนักแสดงทั้ง 4 คู่ “หลิงหลิง คอง - ออม กรณ์นภัส”, “ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา”, “แทน ดวงแก้ว - ญดา นริลญา”, “อุ้ม อิษยา - แบม สราลี” มาเพิ่มฐานคนดูไปทั่วโลก และสร้างกระแสตอบรับในวงกว้างทั้งในไทยและในระดับ Global
พร้อมเปิดประเดิมเรื่องแรกด้วย “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่ได้เปิดตัว “แทน ดวงแก้ว” และ “ญดา นริลญา” มาสร้างปรากฏการณ์ความฟินด้วยเคมีฟ้าโปรด ในเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าแผนการ ต้องมาเผชิญหน้ากับนักธุรกิจสาวจอมวางแผน การชิงไหวชิงพริบในสวนสนุกจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมๆ กับความรักที่ไม่คาดฝัน จากฝีมือการกำกับของ “เดวิด บีแกนเดอร์”
และปิดท้ายด้วย “Fulfill รักเติมเต็ม” อีกหนึ่งเรื่องจากซีรีส์แซฟฟิก ที่เปิดฉากด้วยชีวิตหลังแต่งงาน แต่การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้กลับไปเรียนรู้และเติบโตและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกัน โดยได้ “อุ้ม อิษยา” และ “แบม สราลี” มาปล่อยความคิ้วท์ดาเมจแรงให้คนดูได้ตกหลุมรักไปพร้อมกัน จากฝีมือการกำกับของ “นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร”
มาถึงที่สุดของการรอคอยกับซีรีส์เรื่องที่ 3 ของ “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” คือ “วาดฝันวันวิวาห์” สร้างจากนิยายดังจากนามปากกา reallyb หลังจากประกาศเปิดตัวก็ทำเอาโซเชียลแตก กับเรื่องราวความรักที่ต้องจบลงเพราะความขัดแย้งจากคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่ พิธีวิวาห์ที่ถูกโอบล้อมด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และคำอวยพร เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ ในอนาคตยังมีอุปสรรคมากมายรอให้ทั้งสองร่วมกันฝ่าฟันอยู่ โดยได้ “ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์” มารังสรรค์ความสนุก
และสำหรับ “ลีน่า ลลินา” และ “หมิว ณัชชา” ที่ผลงานเพิ่งลาจอไปได้ไม่นานกับ “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ในปีหน้าทั้งสองสาวยังมีผลงานซีรีส์ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูให้ใจเต้นแรงอย่างแน่นอน แต่จะเป็นเรื่องไหนต้องรอติดตาม
และนี่คือสุดยอดคอนเทนต์ที่เตรียมมามอบความสุข ความสนุก ความบันเทิง ให้ได้เตรียมรับแรงกระแทกกันอย่างจุใจรับศักราชใหม่ 2569 พร้อมขี่ม้าชนความยิ่งใหญ่แบบจัดเต็ม รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Ch3Thailand และ 3Plus
