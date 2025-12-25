“กบ-ปภัสรา” นำทีมนักแสดงบวงสรวงเปิดกล้องละคร “บ้านนางรำ”

ผู้จัดฯ “กบ-ปภัสรา” นำทีมนักแสดง อาทิ พระ-นาง ภูมิ เกียรติภูมิ, แอนน่า กลึคส์ ฯลฯ ร่วมด้วยทีมงาน จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร “บ้านนางรำ” ที่ วัดพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม
ถือฤกษ์ดี! 09.00 น. วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 ผู้จัดฯ คนเก่ง กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ แห่งค่ายปภัสราโปรดักชั่น นำทีมนักแสดง อาทิ ภูมิ เกียรติภูมิ, แอนน่า กลึคส์, แพม สุชานุช, บิ๊กเอ็ม สุเมธา, อีฟ กัญณัฐสินี, นุก สุทธิดา, ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ, เพี๊ยซ กนกลดา, น้องไอด้า และทีมงาน รวมทั้งผู้กำกับฯ เอ๋ กษมา นิสสัยพันธุ์ จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร “บ้านนางรำ” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูบริหารบรมธาตุ (หลวงปู่บุญโปร่ง สุวรรณมาโจ) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุท่าอุเทน เป็นประธานจุดเทียนนำฤกษ์ในพิธีบวงสรวง ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
หลังเสร็จพิธีบวงสรวง ผู้จัดฯ ได้นำทีมนักแสดงและทีมงานร่วมห่มผ้าพระธาตุท่าอุเทน เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขออานิสงส์ในการห่มผ้าพระธาตุนี้ ส่งให้ละคร “บ้านนางรำ” มีเรตติ้งสูงๆ และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ
โดยก่อนหน้านี้ ทางผู้จัดฯ ได้พาทีมนักแสดงไปกราบขอพร “พญาศรีสัตตนาคราช” พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งริมน้ำโขง จากนั้นเดินทางไปกราบสักการะและห่มผ้า “องค์พระธาตุพนม”
“บ้านนางรำ” ละครแนวดราม่า “เมื่อศรัทธา นำมาซึ่งความรัก ความแค้น และคำสาป!” และจุดกำเนิดของเรื่องอยู่ที่ “องค์พระธาตุท่าอุเทน” ผลิตโดย บริษัท ปภัสราโปรดักชั่น จำกัด ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 7HD กด 35 เร็วๆ นี้
