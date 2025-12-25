เรื่องย่อซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” (มีคลิป)

เรื่องย่อซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert”
แนวละคร : บอยเลิฟ
บทประพันธ์ : ดัดแปลงจากนิยาย มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง
บทโทรทัศน์ : สรณัฐ สร้อยทองสุข (ภูมิใจ) / รชยา คงเติมสิน (ซันเดไลล่า)
กำกับการแสดง : ปรียากร ชญานินปรเมศร
ผลิต : สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 / Viu
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568
โต๋ (กาด พลอยสุภา) กำลังเตรียมเปิดร้านกาแฟสุดน่ารักของตัวเอง และอาศัยอยู่กับน้องชายอย่าง เต๋ (เดวิด แมทธิว) ที่กำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งคู่รักและผูกพันกันมาก ขณะเดียวกัน จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) หนุ่มเจ้าชู้ ถูกแฟนเก่าอย่าง รัน (ดิว จิรเมธ) จับได้ว่านอกใจจนทะเลาะกันหนัก เต๋เห็นเหตุการณ์เลยเตือนเพื่อน แต่จิมมี่กลับบอกว่าตนเจอรักแท้แล้ว นั่นก็คือ ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร) หนุ่มไบหน้าสวย จิมมี่พยายามจีบฟ้าแต่ดันเห็นว่าฟ้าควงผู้หญิงอยู่ เขาหงุดหงิดมาก และเมื่อเห็นรูปฟ้าสนิทสนมกับโต๋ประธานชมรมคนเก่ง จึงคิดแผนเข้าหาฟ้าผ่านทางโต๋ การพบกันครั้งแรกทำให้โต๋ตกหลุมรักจิมมี่ทันที ในขณะที่เต๋คอยกันท่าเพื่อนสนิทไม่ให้ยุ่งกับพี่ชาย
จิมมี่หลอกโต๋ว่าเต๋ชอบฟ้าและให้ชวนฟ้ามาปาร์ตี้ ทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อฟ้ากับเต๋มีความสัมพันธ์กันแบบวันไนท์ ทำให้เต๋ตัดใจจากฟ้าไม่ได้ ส่วนจิมมี่เสียหน้าและเจ็บใจเพื่อน จึงเดินหน้าจีบโต๋อย่างจริงจังจนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง แต่โต๋กลับได้ยินว่าจิมมี่ทำทั้งหมดเพื่อแก้แค้นเพื่อน ทำให้เจ็บปวดแต่ยังรักจิมมี่อยู่ ต่อมาเต๋และฟ้าคบกันแบบลับๆ เพราะกลัวจิมมี่รู้ ส่วนจิมมี่ก็เริ่มรักโต๋จริงๆ แต่รันแฟนเก่ากลับมาแสดงตัวจนทำให้โต๋เสียใจหนักและเลิกกับจิมมี่ เต๋โกรธแทนพี่ชายและต่อยเพื่อนจนบาดเจ็บ ฟ้าจึงเปิดตัวว่าเป็นแฟนเต๋เพื่อปกป้องเต๋และกันจิมมี่ออกไป
เมื่อร้านกาแฟของโต๋เปิด จิมมี่อยากง้อแต่กลับพบว่ามี หมอฟรีซ (คิณ อาณาคิณ) หมอหนุ่มหล่อใจดีเข้ามาใกล้ชิดโต๋ ความเจ็บปวด ความรู้สึกผิด และความรักที่ยังไม่จางหาย ทำให้จิมมี่ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน โต๋เองก็พยายามเดินหน้าต่อ แม้หัวใจจะยังสับสนกับความรู้สึกที่ค้างคา และการกลับมาของรัน กับเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ แสนสี่ แมวตัวสำคัญในชีวิตของโต๋ ทำให้ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจบลงต้องถูกหยิบกลับมาทบทวนอีกครั้ง ทุกคนต่างต้องเลือกว่าจะเชื่อใจหัวใจตัวเอง หรือปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตเป็นตัวกำหนดอนาคต
ท่ามกลางความรัก ความผิดพลาด และโอกาสครั้งใหม่ ความสัมพันธ์ของโต๋ จิมมี่ และคนรอบข้าง กำลังเดินไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ ที่จะพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงต้องแลกมาด้วยการให้อภัย การเติบโต หรือการยอมรับความจริงของหัวใจ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
คาแร็กเตอร์ตัวละคร
เจมส์ เพรสคอท รับบท จิมมี่
นักศึกษาหนุ่มผู้มั่นใจ เสน่ห์แรง เจ้าชู้ และคุ้นเคยกับการควบคุมความสัมพันธ์ ภายใต้ภาพลักษณ์ไม่จริงจัง เขาคือคนที่ไม่เคยเชื่อว่าตนคู่ควรกับรักแท้ จากความแค้นค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความรักที่จริงใจ แต่การเรียนรู้วิธีรักอย่างถูกต้องอาจต้องแลกด้วยการสูญเสีย
กาด พลอยสุภา รับบท โต๋
เจ้าของร้านกาแฟหนุ่มอบอุ่น ใจดี และจริงใจ ผู้เชื่อในความรักอย่างบริสุทธิ์ เสน่ห์ของเขาเกิดจากความอ่อนโยนที่ทำให้ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจ แม้ไม่เคยมีแฟน แต่โต๋พร้อมยอมเจ็บเพื่อรักษาความรัก จนได้เรียนรู้ว่าความรักที่ดีไม่ควรทำร้ายคุณค่าของหัวใจตัวเอง
เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส รับบท เต๋
น้องชายของโต๋ เด็กหนุ่มตรงไปตรงมา ใจร้อน แต่รักพี่ชายเหนือสิ่งอื่นใด เขาคอยปกป้องโต๋จากความเจ็บปวด โดยไม่รู้ว่าหัวใจตัวเองกำลังหวั่นไหวกับปลายฟ้า ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความไม่ตั้งใจกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากจะตัดใจ และพาเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่ไม่คาดคิด
แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ รับบท ปลายฟ้า
หนุ่มหน้าสวย บุคลิกอ่อนโยน ผู้ไม่เคยแน่ใจในสถานะของตัวเอง เขาเป็นคนที่ใครๆ ก็หลงรัก แต่กลับกลัวการเป็นเพียงตัวเลือก แต่เมื่อความรู้สึกชัดเจนกับเต๋ ฟ้าจึงเลือกยืนหยัดและปกป้องความรักกับเต๋ แม้ต้องเผชิญสายตาและความไม่เข้าใจจากใครหลายคน
คิณ อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์ รับบท หมอฟรีซ
ทันตแพทย์หนุ่มใจดี สุขุม และอบอุ่น ผู้เข้ามาในช่วงหัวใจบอบช้ำ เขามอบความรักที่ไม่เร่ง ไม่บังคับ และเต็มไปด้วยความเข้าใจ เป็นตัวแทนของความมั่นคงและโอกาสครั้งใหม่ที่ทำให้โต๋ต้องตั้งคำถามกับหัวใจตัวเองอีกครั้ง
ดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง รับบท รัน
อดีตแฟนของจิมมี่ ผู้ยังไม่ยอมปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมา รักแรง เจ็บแรง และเชื่อว่าความรักที่เคยมียังไม่ควรจบลง การกลับมาของรันคือเงาของอดีตที่คอยทดสอบหัวใจทุกคน และบังคับให้ความจริงที่ซ่อนอยู่ต้องถูกเปิดเผย
