ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ตอนที่ 3

ตอนที่ 3 “เล้ง” สับสนปัญหารัก! “แจน” สวมรอยปลอบ “จิงจิง” จนเริ่มหวั่นไหว
หลังจาก “พี่ไนน์” (เล้ง ธนพล) ได้ไปเดทกับ “ลีไหม” (จิงจิง ยู) ก็ทำให้เขาตัดสินใจบางอย่าง จึงไปปรึกษา “นา” (แจน พลอยชมพู) เพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ในขณะที่ “ลีไหม” ก็หงุดหงิดเสียใจเพราะเบอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่มาทำให้เจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดมากมาย งานนี้พอ “นา” รู้เรื่องจึงพยายามปลอบใจจนทำให้ “ลีไหม” หวั่นไหว สุดท้ายความสัมพันธ์สุดปั่นปวนชวนปวดหัวของพวกเขาไปในทิศทางไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” EP.3 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
