ช่องวัน 31 เสิร์ฟความสุขข้ามปี กับละครดัง 3 เรื่อง 3 รส

ช่องวัน 31 เตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ถึงหน้าจอ ซึ่งจะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคน ตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกับละครดัง 3 เรื่อง 3 รส ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบมาราธอนตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
เริ่มต้นกันที่ละครรักร่วมสมัยที่จะกลับมาให้แฟนๆ ร่วมเดินทางหาคำตอบของนิยามรักไปพร้อมกับ ไบร์ท-นรภัทร, เก้า-สุภัสสรา และ บี-น้ำทิพย์ ในละคร “บนพระจันทร์มีกระต่าย” เริ่มวันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.68 ตั้งแต่เวลา 6:00 น. เป็นต้นไป และ วันอังคารที่ 30 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 6.00-14:20 น.
จากนั้นมาสนุกกันต่อ กับละครสะท้อนชีวิตครอบครัว เรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัว ผ่านกระบวนการยุติธรรมในศาล “สงครามสมรส” ในวันอังคารที่ 30 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 14:20-22.30 น. และ วันพุธที่ 31 ธ.ค. 2568 - พฤหัสบดีที่ 1 ม.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความรักระหว่างหนึ่งหญิงสองชาย ซึ่งนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองนับแสนต้องถูกฝั่งอยู่ใต้หนองน้ำ “ผาแดงนางไอ่” ออกอากาศให้ได้รับชมในวันศุกร์ที่ 2 ม.ค.2569 เวลา 6:00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 ม.ค. 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
และทั้งหมดนี้เป็นของขวัญจากใจที่ส่งตรงให้แฟนๆ ถึงบ้าน งานนี้ทุกคนมาสนุกสุขข้ามปีไปด้วยกันได้ที่ช่องวัน 31
