“ฮยอนบิน” คัมแบ็กซีรีส์ ในรอบ 5 ปี เป็นชายผู้ทะเยอทะยาน ใน "MADE IN KOREA" สตรีมทั่วโลก 24 ธ.ค. ที่ดิสนีย์พลัส

นับจากวันที่ ซีรีส์ฮิตเรื่อง Crash Landing on You อำลาจอไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ซีรีส์แนวดราม่า อาชญากรรม ฟอร์มยักษ์ "MADE IN KOREA" จึงถือเป็นผลงานการคัมแบ็กซีรีส์ในรอบ 5 ปี ของนักแสดงตัวท็อปคุณพ่อลูกหนึ่ง “ฮยอนบิน” ที่หวนคืนจอแก้ว คืนใจแฟน ๆ ที่รอคอยการกลับมาของเขา ด้วยบทบาทดราม่าชงเข้มสไตล์แบด ๆ โดยดิสนีย์พลัส (Disney+) ประกาศสตรีมพร้อมกันทั่วโลก 24 ธันวาคม 2568 นี้
ออริจินัลซีรีส์ของดิสนีย์พลัสเรื่องนี้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตสองด้านโลกสองใบของ “แบคกีแท” (ฮยอนบิน) เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองกลางแห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ KCIA (Korea Central Intelligence Agency) ชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยาน กลางวันเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนกลางคืนเขาคือผู้ทรงอิทธิพลในโลกมืด การค้าของผิดกฎหมาย พร้อมยอมทำทุกอย่างเพื่อพาตัวเองไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจ สำหรับแบคกีแทแล้ว ประเทศชาติก็เป็นเพียงสนามรบของผู้ที่มีเงินและอำนาจ เท่านั้น จนกระทั่งต้องเผชิญหน้ากับ “จางกอนยอง” (จองอูซอง) อัยการหนุ่มอุดมการณ์หนักแน่น ไม่ยอมก้มหัวให้พวกชั่วที่ใช้คำว่ารักชาติเป็นเกราะกำบัง และได้จุดชนวนเกมไล่ล่าที่ดุเดือด เดิมพันสูง ชนิดไม่มีใครถอย ซึ่งพวกเขาฟาดฟันกันท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญครั้งใหญ่ในยุค 1970 อันวุ่นวายของเกาหลี
"MADE IN KOREA" เป็นผลงานของผู้กำกับสายภาพยนตร์ “อูมินโฮ” (Woo Min-ho) เจ้าของผลงานภาพยนตร์สุดฮิตเรื่อง “Harbin” (2567) นำแสดงโดย ฮยอนบิน, จองอูซอง, อูโดฮวาน, โจยอจอง, ซออึนซู, วอนจีอัน และนักแสดงจอมบทบาทมากมาย
ออกอากาศ 2 ตอนแรกในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 นี้ เวลา 14.00 น. (ตามไทย) ตามด้วยอีก 2 ตอนในวันพุธที่ 31 ธันวาคม จากนั้นจะทยอยออกอากาศตอนที่เหลือตามลำดับจนจบ ที่ ดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์ (Disney Plus Hotstar) ที่เดียว
ข้อมูลข่าว : soompi.com
ภาพจาก : X - DisneyPlusTH
