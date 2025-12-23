ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 มีคนเสียอาการ! "ปอนด์” รุกหนักจีบ “ภูวินทร์” ลุ้นเปลี่ยนสถานะ
“ธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) เริ่มใส่ใจ “พีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) มากขึ้น จึงบุกไปหา “พีช” ที่บ้านแบบไม่ทันตั้งตัว จนทำให้ “พีช” ถึงกับปั่นป่วน เพราะกลัวน้องสาวอย่าง “ลูกพลับ” (บอนนี่ ภัทราภัสร์) จับได้จึงพยายามหาทางเอาตัวรอดทุกวิถีทาง ในขณะที่ “ธีร์” ก็ยังเดินหน้าพัฒนาการความสัมพันธ์กับ “พีช” อย่างมุ่งมั่นจริงจัง ถึงขั้นให้สัญญากับ “พีช” ว่าจะดูแลพีชและน้องสาวอย่างดีที่สุด งานนี้ “พีช” จะใจอ่อนยอมคบกับ “ธีร์” อย่างเป็นทางการหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” EP.7 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
