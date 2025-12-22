ซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare you to death” ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 “จุง-ดัง” ยิ่งสืบยิ่งใกล้ชิด ลุ้นล่าตัวฆาตกรตัวจริง!
“สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) กับ “ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน) เร่งหาหลักฐานการเสียชีวิตของ “ปุยฝ้าย” (ป่าน ปทิตตา) อย่างเคร่งเครียด หลังรู้ผลชันสูตรจาก “พุฒิ” (ซิง หฤษฎ์) ว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่เหตุบังเอิญ ทั้งคู่เลยแกะรอยคดีอย่างรอบคอบ โดยตามสืบเบาะแสต่างๆ จากลุ่มเพื่อนๆ แต่ระหว่างทำงานด้วยกัน “ผู้กองเจษ” อยากให้ “สารวัตรคามิน” เชื่อใจจึงพยายามหาทางปลดล็อคความรู้สึกของ “สารวัตรคามิน” ซึ่งทั้งคู่จะตกลงกันได้ไหม และร่วมมือกันหาคนร้ายเจอหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare you to death” EP.2 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
