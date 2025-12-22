งดงาม&หวานหนักมาก...กก วิวาห์ “ชินมินอา – คิมอูบิน”

วันนี้ (22 ธันวาคม 2568) บริษัท AM Entertainment ต้นสังกัดของ “ชินมินอา” และ “คิมอูบิน” ได้เผยภาพจากพิธีวิวาห์ของทั้งคู่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ณ ไดนาสตี้ฮอลล์ โรงแรมชิลลา โซล ทั้งงดงาม โซสวีท และสุดแสนเพอร์เฟกต์
นักแสดงเจ้าบทบาท “อีกวางซู” หนึ่งในเพื่อนสนิทของ คิมอูบิน ทำหน้าที่พิธีกรและดำเนินรายการตลอดงาน พิธีเริ่มต้นขึ้นด้วย พระอาจารย์พอมนยุน (Pom-nyun) ขึ้นกล่าวคำประสาทพรที่แสนอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหมายแก่คู่บ่าวสาว (ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พระอาจารย์พอมนยุน ท่านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคิมอูบินมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงที่เขาเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก) สำหรับเพลงแสดงความยินดีบ่าวสาว ได้นักร้องหนุ่ม “คาร์” (Car) ขึ้นเวทีร้องเพลง “Romantic Sunday” ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์สุดฮิตเรื่อง “Hometown Cha-Cha-Cha” ที่ชินมินอานำแสดง ได้อย่างทรงพลัง
นอกจากนี้ ในวันสำคัญนี้ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้แถลงอีกว่า ชินมินอา และ คิมอูบิน ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 300 ล้านวอน (หรือประมาณ 6.39 ล้านบาท) ให้กับองค์กรเพื่อการกุศล ได้แก่ มูลนิธิฮัลลิมเบิร์น (Hallym Burn Foundation), ศูนย์การแพทย์อาซาน และองค์กร Good Neighbors เพื่อส่งต่อเรื่องดี ๆ สู่สังคมอีกด้วย
ละครออนไลน์ ขอร่วมอวยพรให้คู่รักที่น่ารักทั้งสอง ประสบแต่สิ่งดีๆ ในบทบาทใหม่ของชีวิตนะครับ