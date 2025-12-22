ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ตอนที่ 5

ตอนที่ 5 “ดิว” หัวเสียสุดๆ หึง “กัน” ใกล้ชิด “ออฟ”
เพราะถูกคนทำร้ายจากการสวมบทเป็น “ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล) ทำให้ “จิระ” (กัน อรรถพันธ์) โกรธเกรี้ยวชนิดที่ทำยังไงความรู้สึกก็ไม่หายไป “ก่อ” เลยขอโทษด้วยการให้ “จิระ” ระบายความโกรธออกมาให้หมด สาดน้ำใส่ตัวเองจนสาแก่ใจ ส่วน “ภีม” (ดิว จิรวรรตน์) ที่เป็นห่วง “จิระ” เลยแวะมาหาที่บ้าน แต่กลับเห็นภาพบาดตา “ก่อ” กำลังนอนให้ “จิระ” วาดรูปอย่างสบายอารมณ์ ทำให้ “จิระ” หัวเสียด้วยความหึง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” EP.5 ออกอากาศวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. ได้ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ >> www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์