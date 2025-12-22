ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 เบอร์มหาเสน่ห์ทำพิษ! รัก "แจน-เล้ง-จิงจิง" ปั่นป่วนหนัก!
หลังจาก “นา” (แจน พลอยชมพู) เปลี่ยนเบอร์ตามคำแนะนำของเพื่อนๆ เรื่องราวความรักที่เธอคาดหวังก็เริ่มต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ “พี่ไนน์” (เล้ง ธนพล) ก็เหมือนจะค่อยๆ พัฒนาไปได้ด้วยดี แต่ทุกอย่างดันยุ่งเหยิง เมื่อ “ลีไหม” (จิงจิง ยู) เข้ามาพัวพันและดันเป็นผู้หญิงที่ “พี่ไนน์” ตามจีบอยู่ด้วย สุดท้าย “นา” จะจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” EP.2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
