ช่อง 3 ยืนหนึ่งซีรีส์แซฟฟิก ประกาศความสำเร็จระดับโลก

ช่อง 3 ยืนหนึ่งซีรีส์แซฟฟิก ส่ง “หลิง-ออม” และ “ลีน่า-หมิว” ประกาศความสำเร็จระดับโลก ส่งท้ายปี 68 สมมง!
ยืนหนึ่งแบบไม่มีข้อกังขา สำหรับ BEC World Original Series ของทางช่อง 3 ประกาศความสำเร็จก้าวสำคัญในการยกระดับคอนเทนต์ซีรีส์ Sapphic แซฟฟิกไทยสู่ระดับสากล ตลอดปี 2568 หลังปล่อยผลงานคุณภาพออกมากวาดกระแสความนิยมถล่มทลาย สร้างปรากฏการณ์ทั้งในไทยและระดับโลก ตอกย้ำบทบาทผู้นำคอนเทนต์แซฟฟิกที่ทั่วโลกจับตามอง
เริ่มด้วยความสำเร็จของคู่เคมีฟ้าประทานแห่งปี “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” หลังจากประกาศความสำเร็จไปอย่างล้นหลามกับซีรีส์ “ใจซ่อนรัก The Secret Of Us The Series” จนเกิดปรากฏการณ์ฟีเวอร์ ตกแฟนคลับได้ทั่วโลก ก็เดินเครื่องส่งซีรีส์ “เพียงเธอ Only You The Series” เรื่องที่ 2 มาสานต่อกระแสความปังกับเรื่องราวของบอดี้การ์ดสาวกับซุป’ตาร์ชื่อดังที่มีวลีเด็ดและเป็นไวรัลทั่วโซเชียลโดยเฉพาะบน X ที่พาทะยานติดเทรนด์อันดับ 1 ประเทศไทย ครองอันดับ 1 บน X ติดต่อกันถึง 3 สัปดาห์ และ Worldwide อย่างต่อเนื่อง ติดเทรนด์สูงสุดกว่า 16 พื้นที่ทั่วโลก และยังทำเรตติ้ง NEW HIGH ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ 2 ตอกย้ำความปังอย่างต่อเนื่องกับงานแฟนคอน “HER & HERS LINGORM 1st FANCON” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ครั้งแรกก็สร้างปรากฏการณ์บัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเสิร์ฟซีรีส์เรื่องที่ 3 “วาดฝันวันวิวาห์” ให้ได้ไปสร้างสถิติความฟินกันต่อในปี 2569
ส่งไม้ต่อความฟินให้กับคู่น้องใหม่ที่เคมีแรงเกินต้าน “ลีน่า ลลินา” และ “หมิว ณัชชา” จากซีรีส์สุดฮอต “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ที่มาปิดท้ายปีได้อย่างสวยงาม กับเรื่องราวของช่างภาพแฟชั่นสาวที่มีอดีตรักฝังใจ กับเชฟสาวหน้าหวานที่แอบรักเพื่อนสนิท แม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่เคมีเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้แฟนๆ ตกหลุมรักตั้งแต่ตอนแรก การันตีความแรงด้วยตัวเลขคุณภาพ ยอดรับชมรวมสูงถึง 16.5M ขึ้นเทรนด์ไทยและเทรนด์โลก อีกทั้งยังสร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการแซฟฟิกที่ได้ลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ครอบคลุมมากถึง 11 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการจัดกิจกรรมรวมถึงแฟนมีตติ้งครั้งแรก “LENAMIU Born to Shine Fan Meeting” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 69 ขึ้นแท่นตัวแม่วงการแซฟฟิกคู่ต่อไปอย่างสวยงาม “ลีน่า-หมิว” จะมีข่าวดีอะไรให้แฟนๆ ได้ฟินสมใจกันอีกหรือไม่ต้องรอติดตาม
ความสำเร็จทั้งหมดนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของช่อง 3 อย่างรอบด้าน ทั้งบนหน้าจอและทุกแพลตฟอร์ม ให้วงการซีรีส์แซฟฟิกกลายเป็น Soft Power ในประเทศและในระดับสากล
