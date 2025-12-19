ว้าวมาก! ครั้งแรก เมื่อสาวสวยเลิฟสาวสอง “เดียร์น่า ฟลีโป” จับคู่ “โยชิ รินรดา” ในซีรีส์เกิร์ลเลิฟ จากค่าย “เอสคลาสฯ”

ค่าย “เอสคลาส เอ็นเตอร์เทนเมนต์” (S Class Entertainment) เปิดตัวซีรีส์เกิร์ลเลิฟ (Girl Love) หรือ ซีรีส์แซฟฟิค (Sapphic) เรื่องแรกของค่าย ซึ่งถือว่าว้าวและเซอร์ไพรส์เอาการ เพราะ คว้าตัว นักแสดงสาวสวยเจ้าบทบาท “เดียร์น่า ฟลีโป” มาจับคู่กับสาวสองสวยพิฆาต “โยชิ - รินรดา ธุระพันธ์” เป็นครั้งแรก! น่าดูและน่าติดตามเอามาก ๆ จ้ะ เพราะไม่รู้ว่าเส้นเรื่องจะพาสองสาวสวยมาพบรักกันแบบไหน? อย่างไร? ในสมรภูมิซีรีส์เกิร์ลเลิฟ หรือ แซฟฟิค ที่แฟน ๆ ได้เปิดใจต้อนรับเป็นอย่างมากในปีนี้ และน่าจะแข่งเดือดในปีหน้า
สำหรับ เอสคลาส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นค่ายผู้ผลิตละคร ซีรีส์ เจ้าของโปรเจกต์ซีรีส์วายเรื่อง "Love Like A Bike ปั่นไปให้ถึงรัก" การพบกันครั้งแรกของ “ตี๋ - ธนพล จารุจิตรานนท์” และ “มาสุ จรรยางค์ดีกุล” ที่เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง
ซึ่งแอดมิน ได้เผยผ่านโซเชียลของค่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนอีกว่า เอสคลาส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เตรียมลุยซีรีส์ 4 เรื่อง 4 รส (น่าจะรวมโปรเจกต์ GL เรื่องนี้ด้วย) พร้อมชนวงการบันเทิงปี 2026 โดยแอดมินเมาท์มอยเพิ่มว่า “เห็นโปรเจกต์ เห็นนักแสดงนำแล้ว บอกได้คำเดียวว่ามันว้าวมาก” ว่าซั่น