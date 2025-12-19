ช่อง 3 สุดปัง ปี 2568 ครองแชมป์ละครเรตติ้งอันดับ 1 “คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” นำทีม

ช่อง 3 สุดปัง ปี 2568 ขึ้นแท่นครองแชมป์ละครเรตติ้งอันดับ 1 “คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” นำทีม 16 เรื่องเด็ดครองใจคนดูทั้งประเทศ
เรียกได้ว่าปี 2568 คือปีทองของคอนเทนต์ละครช่อง 3 ที่จัดเต็มความบันเทิงแบบไม่ยั้ง ทั้งอินเลิฟ ฟิน ดราม่าจัดเต็ม แอ็กชั่นเดือด และคอเมดี้สุดฮา ตลอดทั้งปีมีละครกระแสแรง เรตติ้งพุ่ง ที่ครองพื้นที่โซเชียลแทบทุกสัปดาห์ กับละครทั้ง 16 เรื่อง จะมีเรื่องไหนบ้าง ไปดูกันเลย
เปิดฉากด้วย “เพลงพยัคฆ์” ละครเย็นตัวท็อปแห่งปี ผลงานผู้กำกับ เกรย์ ชัยยุทธ ที่พาช่อง 3 กลับมายืนหนึ่งละครเย็นอีกครั้ง ทำกระแสโซเชียลและเรตติ้งพุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่ นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เหล่านักแสดงนำอย่าง เด่นคุณ งามเนตร พ่อหนุ่มหล่อกล้ามโตเสียงดีกับบทฝาแฝดครั้งแรกเล่นได้สมจริงสุดพลัง รวมถึง ยิหวา ปรียากานต์ และนิ้ง ศรัณยา ก็โชว์ฝีมือจนแฟน ๆ ปลื้มไม่หยุด อีกทั้งบทสรุปความรักของพยัคฆ์-แทนรัก และ เพลง-แขไข ก็จบลงอย่างหวานชื่น ทำเรตติ้งนิวไฮยกแผง! กลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ ฟาดไปถึง 5.1 และเรตติ้งทั่วประเทศนิวไฮสูงสุด 3.9
มากันต่อกับ “อีบัวกับไอ้ขวัญ” ตำนานความรักแห่งท้องทุ่งบางกะปิสุดตราตรึง ผลงานของผู้จัด ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา แห่งค่าย เลิฟดราม่า ถือเป็นการกลับมาของพระเอกหนุ่ม เพื่อน คณิน ที่สวมบทบาทเป็น “ขวัญ” นักเลงหัวไม้ที่รักเธอหมดใจได้อย่างสมเกียรติ ประกบคู่กับการก้าวขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกของ เดนิส เจลีลชา ซึ่งรับบท “บัว” สาวงามแห่งบ้านดงขาม แม้จะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรก แต่เคมีของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยโมเมนต์สุดฟิน แถมยังเติมความฮาครบรสจากทีมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย จนกลายเป็นละครที่จบแบบตราตรึงและสร้างความฟีเวอร์ไปทั่วประเทศ ในส่วนของเรตติ้งก็ไม่น้อยหน้า ฟาดเรตติ้งนิวไฮทั่วประเทศ สูงถึง 5.1
ไปต่อกันด้วย “แผนรักหักคานลุง” แนวคอมเมดี้อบอุ่นหัวใจ ผลงานจากค่าย ทีวีซีน ของผู้จัด ปิ่น ณัฏฐนันท์ ที่เสิร์ฟความสนุกจนแฟนละครหัวเราะลั่น เรื่องราวของสองพี่น้องหนุ่มใหญ่วัยลุงผู้ครองความโสดมายาวนาน ก่อนจะได้เจอสองสาวตัวแสบที่วางแผนพิชิตหัวใจจนลุงทั้งสองยอมลงจากคานในที่สุด เคมีคู่พระนาง ป๊อบ ฐากูร และนางเอกดาวรุ่ง เคท มาริลิน โดดเด่นจนคนดูยกให้เป็นคู่หวานสุดฟิน ทั้งละมุนทั้งฮาแบบลงตัวจนสร้างสถิติเรตติ้งพีคไปตามๆ กัน ขณะที่คู่รองอย่าง แม็ค ปวิช กับ ติ๊ต๊ะ ชญานิศ ก็สร้างสีสันไม่แพ้กัน จากคู่กัดสุดกวนกลายเป็นคู่ที่คนดูเอาใจช่วยอยากให้บอกรักกันสักที นอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงรุ่นใหญ่ โย ทัศน์วรรณ, เล็ก วิวัฒน์ และขวัญฤดี กลมกล่อม คอยเติมเสน่ห์ให้ละครเรื่องนี้ครบเครื่องทั้งฟิน ทั้งฮา และน่ารักจนต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งละครที่ดูแล้วอารมณ์ดีสุด ๆ
มาม่วนอีหลีฮาแบบไม่พัก ต้องยกให้กับ “ผู้บ่าวสุดซ่าส์กะอีหล่าขาซิ่ง” ผลงานของผู้จัด อาร์ต พลังธรรม แห่งค่าย รักละคร ที่เสิร์ฟทั้งความฮาและความฟินแบบไม่ยั้ง โดยได้เสียงชมล้นหลามจากการเปิดตัวพระ–นางใหม่แกะกล่อง สมิธ ภาสวิชญ์ ในบท “บักแซ่บ” หนุ่มทะเล้นรักเสียงดนตรี ที่มาประกบคู่ เดนิส เจลีลชา ในบท “อีแหลม” สาวห้าว ปากจัด สายโจ๊ะ ที่ใจเต้นแรงเกินต้านตั้งแต่ตอนแรก พร้อมเสริมทัพด้วย เต้ ชัยพัทธ์ และ ลิซ่า อลิชา นักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรง และกองทัพนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่าง ยูโด ธรรม์ธัช, โย่ง เชิญยิ้ม, ปุ๊ มนตรี, ลูกน้ำ พาเมล่า, น้ำฝน ธนสุนทร, อาสมเล็ก และ ตุ๊ก ดวงตา ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้ละครเรื่องนี้ครบรส ทั้งฮา ทั้งม่วน ทั้งอบอุ่นหัวใจ สมฉายาละครลูกทุ่งฟีลกู๊ดแห่งปี
กระตุ้นต่อมฮากันต่อกับ “สามสาวโคกอีแร้ง” อีกหนึ่งผลงานคอเมดี้ที่สร้างสีสันให้จอทีวีปีนี้ ด้วยเอกลักษณ์พีเรียดมัลติเวิร์สไม่อิงยุคสมัยไหนๆ จากจักรวาล Rabbit World ของผู้จัด ต่าย นัฐฐพนธ์ และลายเซ็นการกำกับของ คุ้ย ทวีวัฒน์ ที่พาเรื่องราวไปได้อย่างลื่นไหลและจังหวะฮาลงตัว ละครยังได้แรงส่งจากการกลับมาของคู่ขวัญ แจ็คกี้ ชาเคอลีน และ แม็ค ปวิช ซึ่งเคมีเข้ากันจนกลายเป็นหนึ่งในการกลับมาของคู่ขวัญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้อีกด้วย งานนี้ด้วยเสน่ห์ของอีกสองเสือสาว มะปราง กุลภัสสรณ์ และ เรนเดียร์ ปฤสยา ที่เติมพลังให้ทีมโคกอีแร้งโดดเด่นยิ่งขึ้น ตลอดทั้งเรื่องเต็มไปด้วยความสนุกแบบครบรส กระแสปากต่อปากดีต่อเนื่อง ทางคนดูบอกสมกับรอคู่นี้มานานจริงๆ ละครดีครบรส ฮาสนั่น นักแสดงคุณภาพดีคับจอทีวีทำเรตติ้งนิวไฮหลายตอน ส่งให้ “สามสาวโคกอีแร้ง” เป็นหนึ่งในละครคอเมดี้ที่ถูกหยิบมาพูดถึงมากที่สุดในปีนี้!
ปิดท้ายละครเย็นเบาสมองดูเพลินสุด กับ “ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ” ผลงานจากผู้จัด แป๊ป ณฤทธิ์ ที่ปีนี้โดดเด่นในสายคอมเมดี้เบาสมองที่ดูเพลินทั้งบ้าน งานนี้ได้ ป๊อป ฐากูร รับหน้าที่พระเอกประชันกับนางเอกน้องใหม่ หญิง อาณดา ในผลงานเรื่องแรก ซึ่งเคมีดีเซอร์ไพรส์เกินคาด ทั้งจังหวะกัด–ขยี้มุกที่เข้ากันดีแบบลงล็อก และซีนซึ้งที่ทำได้กลมกล่อมจนคนดูอินตาม เสียงตอบรับจากผู้ชมชื่นชมไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นคู่ใหม่มีเสน่ห์สุดยูนีคช่วยให้ละครเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในคอเมดี้ที่สร้างรอยยิ้มได้มากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของปี
เข้าสู่ช่วงไพรม์ไทม์กับละครหลังข่าวสุดเดือด กับละคร “แม่เลี้ยง” ดราม่าจัดหนักแห่งปี ค่าย ทีวีซีน เรตติ้งแรงทุกตอน ผลงานจากผู้กำกับ บรรจง สินธนมงคลกุล กับบทบาทที่ร้อนฉ่าของ แอน สิเรียม สวย แซ่บ ทรงพลังจนคนดูร้องเรียก ขุ่นแม่! ต้องมาปะทะกับ สาวแซ่บ เผ็ชไม่แผ่ว อย่าง เข็ม ลภัสรดา ฟากฝั่งพระนางรุ่นเล็กก็ว้าวมากๆ กับการเจอกันครั้งแรกของหนุ่ม กองทัพ พีค และ อุ้ม อิษยา พระนางเคมีใหม่ โหมความร้อนแรงต่อให้ ลีน่า ลลินา สาวลุคแพงตาคม กับบทลูกเลี้ยงสุดแซ่บที่จะมาฟาดกับแม่เลี้ยงแบบไม่ยั้ง จนคนดูบอกเบาได้เบาลูก!
ไปกันต่อกับ “เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว” ละครโรแมนติกดราม่าที่ทุกคนพูดถึงที่สุด จากบริษัท เวลาดี 2020 จำกัด ด้วยการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ ริว วชิรวิชญ์ และ มิ้นท์ รัญชน์รวี งานนี้สร้างปรากฏการณ์คนดูแห่ชมสนั่นโซเชียลแทบแตก โดยเฉพาะหนุ่ม ริว ที่สวมบท “คิมหันต์” ได้ท็อปฟอร์มโดนใจแฟนละครสุด ๆ ขณะคู่รองอย่าง มีน นิชคุณ และ น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ก็ปล่อยเคมีดีเกินต้าน เรียกได้ว่าเป็นละครที่ไม่มีใครยอมใครจริง ๆ ในทุกซีนทุกตอน
มาต่อกันที่ “นับ 8” ละครดราม่า แอ็กชั่น ฟาดความอินทุกหมัด ทำให้คนดูยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องเซอร์ไพรส์ของปี ด้วยเรื่องราวของ ธัญญ์ เด็กหนุ่มที่มีความฝันจะก้าวขึ้นเป็นนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งในชีวิตและบนสังเวียน ถ่ายทอดผ่านการแสดงของ ภณ ณวัสน์, น้ำตาล พิจักขณา และ อ๋อง สิทธานต์ ที่รับส่งอารมณ์กันอย่างถึงใจ ความเข้มข้นของบทผสานกับซีนซึ้งกินใจทำให้แฟน ๆ หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ลุ้นทุกหมัด อินทุกฉาก แถมยังชื่นชมพัฒนาการของนักแสดงที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับตัวละครมากขึ้นเรื่อย ๆ จน “นับ 8” กลายเป็นอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลตลอดการออกอากาศ
“แสนรัก” ละครดราม่าครอบครัวสุดจี๊ด เรื่องราวความรักที่มากเกินไปของผู้เป็นแม่ ที่เฝ้าหวงลูกชายจนเกินขอบเขตจนกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง รวี กับ ราณี งานนี้นำความเดือดด้วยตัวแม่ตัวมัมอย่าง ต่าย เพ็ญพักตร์ และลูกชายสุดหล่ออย่าง กองทัพ พีค ที่ต้องรับมือกับสะใภ้ตัวแสบ พีพี ปุญญ์ปรีดี เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พาคนดูไปเห็นด้านเปราะบางของความสัมพันธ์ของคนในบ้านแบบเจ็บลึก เมื่อความหวังดีที่มากเกินจนกลายเป็นบงการที่นำไปสู่รอยร้าวในครอบครัว
มาต่อกันที่ “น้ำผึ้งขม” เวอร์ชั่น 2025 การกลับมาหน้าจอของ โดม ปกรณ์ ลัม ในรอบเกือบ 10 ปี มาปะทะความดุเดือดกับนางเอกสายดราม่า น้ำตาสั่งได้อย่าง ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ ที่เล่นได้ถึงอารมณ์แบบไม่มียั้ง จนคนดูเทคะแนนให้ว่าสนุกแซ่บครบ! กันทั้งไทม์ไลน์ ยิ่งเนื้อเรื่องเข้มขึ้นเท่าไหร่ เรตติ้งก็ยิ่งพุ่งขึ้นทุกตอนแบบไม่มีตก ทำเอาแฟนละครบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเวอร์ชันนี้ดุ เดือด และดูเพลินสุด ๆ
และที่ต้องอวยยศความปังยืน 1 ของปีต้องยกให้ “คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” ละครรอมคอมพีเรียดที่ฮิตแรงจนโซเชียลลุกเป็นไฟ กับพล็อตสุดจี๊ดที่นางเอกสาวย้อนอดีตไปเป็นนางคณิกา ความฮา ความหวาน ความวุ่นวายเลยบังเกิด! งานนี้ได้พระนางอย่าง โบว์ เมลดา ประกบคู่ ภณ ณวัสน์ เคมีสาธารณะที่ทำคนดูชื่นชมกันใหญ่ กับเรื่องราวผสานมิตรภาพในโรงแม่แฟง สืบคดี รักต่างชนชั้น ซึ่งบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ครบรส ไม่แปลกใจเลยที่คนดูติดละครเรื่องนี้งอมแงมจนยอดเรตติ้งพุ่งกระฉูด ได้เป็นละครยอดเรตติ้งที่สูงที่สุดแห่งปีของช่อง 3
ไปกันต่อกับ “สายรักสายเลือด” ละครดราม่าแอ็กชั่นเดือดสะท้านวงการ ด้วยเรื่องราวการฆาตกรรม และการแย่งชิงอำนาจภายในตระกูลใหญ่ “เหมรัตน์ศิริ” ถ่ายทอดความเดือดครั้งนี้ด้วยฝีมือการแสดงของพระเอก อาเล็ก ธีรเดช สวมบทมาเฟียสุดโหด ประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอก จีน่า ญีนา บอกเลยว่าเป็นเคมีที่ทุกคนการันตีว่าเหมาะจริงๆ จนเรตติ้งเปิดตัวแรงทีเดียว ขณะเดียวกันทัพนักแสดงรุ่นใหญ่ก็จัดแน่นระดับไอคอน ทั้ง ป๋อ ณัฐวุฒิ, สมิธ ภาสวิชญ์, จ็อบ ธัชพล รวมถึงซีนปะทะคารมสุดเผ็ดของ อ่ำ อัมรินทร์ ปะทะ พาเมล่า เบาว์เด้น ที่ทำคนดูซี๊ดปากไปตามๆ กัน ยังไม่หมด! ยังเสริมความเข้มด้วย เต๋า สโรชา, ต๊ะ วริษฐ์, หญิง รฐา, แบงค์ ปวริศร์ และ สต๊อป สหัสชัย เรียกได้ว่าเป็นละครที่จัดเต็มทั้งพลังนักแสดง เนื้อเรื่อง และความเดือดแบบไม่มียั้งตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้าย!
“ใจขังเจ้า” ละครโรแมนติก–แฟนตาซีมัลติเวิร์สอโยธยา ที่หลายคนยกให้เป็นงานไอเดียลํ้าสุดของ ผู้กำกับ คิง สมจริง ศรีสุภาพ ที่พาผู้ชมหลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานที่ทั้งงดงาม ลึกลับ และเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติ โดยได้ ณเดชน์ คูกิมิยะ มาประกบ พาย รินรดา ครั้งแรก แต่เคมีละมุนลึกซึ้งกับบทความรักต้องห้าม ทำเอาคนดูอินตั้งแต่ซีนแรกจนตอนจบงานนี้ทั้งฉากแอ็กชั่นสุดดุเดือด โปรดักชันแน่นระดับหนัง และเส้นเรื่องที่ค่อยๆ เผยปริศนาของสองโลก ทำให้ทุกตอนที่ออนแอร์ติดเทรนด์แทบทุกครั้ง คนดูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกใหม่ น่าติดตาม และหลงเสน่ห์อโยธยามัลติเวิร์สแบบถอนตัวไม่ขึ้น!
และไม่พูดถึงไม่ได้กับ “เหนือพรหมลิขิต” ละครโรแมนติก ดราม่าเข้มข้น กวาดกระแสไม่หยุด กับการประกบคู่ของ มาสุ จรรยางค์ดีกุล และ พรีม รณิดา ที่เล่นส่งอารมณ์กันไฟลุก เรื่องเล่าถึงผู้หญิงสามคนที่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว แต่โชคชะตากลับพาให้มาพัวพันท่ามกลางรัก แค้น และเกมร้ายของผู้ชายอีกสี่คนแบบเข้มข้นทุกตอน ด้านคนดูต่างลงความเห็นว่า ดูเพลินน่าติดตามแบบหยุดไม่ได้ เพราะทั้งปมหักมุม ซีนร้องไห้ของสาว ๆ และการปะทะเดือดของตัวละครชาย จนถูกแฟนๆ ยกให้เป็นงาน “ดราม่าทำที่ทำถึง!”
ปิดท้ายกับละครปังงานดีฟีเวอร์สุดๆ อย่าง “เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง” ละครที่สร้างฟีเวอร์สนั่นประเทศ ส่งคู่จิ้น “จิราณี” กลับมาทวงบัลลังก์พร้อมเคมีทะลุจอ และเป็นการเปิดโหมดคอเมดี้เต็มตัวครั้งแรกของ เจมส์ จิรายุ ที่โชว์ฝีมือจนคนดูยกนิ้ว ทั้งพล็อตรอมคอม–พีเรียด–แอ็กชั่นที่เล่าเรื่องได้สนุก เข้มข้น และมีมิติ ตัวละครแต่ละตัวถูกออกแบบให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยเฉพาะบท เจ้าคุณพี่ ที่เจมส์ จิรายุโชว์ความอบอุ่นได้อย่างลงตัว และบทนายฮ้อยสาว คำดวง ที่ เบลล่า ได้แสดงความสดใสฉลาดทันคนจนคนดูหลงรัก ทำเอาเรตติ้งช่อง 3 พุ่งจนคว้าอันดับ 1 ช่วงไพรม์ไทม์ ขณะที่กระแสชื่นชมก็เทไปที่ เจมส์–เบลล่า แบบไม่หยุดหย่อน จนแฟนละครพร้อมใจกันยกให้เป็น “คู่พระนางแห่งปี” แบบไม่ต้องโหวต!
มาถึงฝั่งซีรีส์ที่สร้างกระแสแรงส่งท้ายปี กับ “เพียงเธอ Only You The Series” ซีรีส์แซฟฟิกจาก BEC World Original ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทั้งกระแสปากต่อปากและโลกออนไลน์แทบทุกแพลตฟอร์ม ส่งให้ช่อง 3 ขึ้นแท่นผู้นำซีรีส์แซฟฟิกอันดับ 1 ประจำปี 2568 โดยได้เห็นการพลิกลุคครั้งสำคัญของ หลิงหลิง คอง ในบท ตะวัน บอดี้การ์ดสาวสวยสุดสตรองที่จัดเต็มฉากแอ็กชั่นบู๊เตะต่อย เพื่อปกป้อง ออม กรณ์นภัส กับบท ไอร่า ไอดอลสาวดาวรุ่ง คนดูต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า การกลับมาครั้งนี้ของสองสาว “หลิงออม” คือความบียอนด์ที่ไม่เพียงสร้างความฟินในประเทศ แต่ยังขยายกระแสส่งความฟินไปยังแฟนซีรีส์ต่างชาติทั่วน่านฟ้าเอเชีย ถ้าว่าด้วยเรื่องความฮิตติดเทรนด์ในโลกโซเชียล ก็ไม่น้อยหน้าใครเพราะงานนี้ทําถึง สร้างวลีเด็ดติดเทรนด์ X ในแทบทุกอีพี พร้อมทั้งบทพี่ตะวันน้องไอร่าที่ไวรัลฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองใน TikTok จนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ครองใจผู้ชมได้ทุกตอนตอกยํ้าถึงความยืน 1 ไม่มี 2 เรื่องแซฟฟิก และกลายเป็นหนึ่งในผลงานขึ้นหิ้งที่ถูกคนดูกล่าวถึงมากที่สุดของช่อง 3 ในปีนี้อีกด้วย
ส่งไม้ต่อความฟินให้กับคู่จิ้นที่มาแรงไม่แพ้ใครอย่าง “ลีน่า-หมิว” ในซีรีส์ “รักสุดท้าย My Safe Zone” ผลงานโรแมนติกดราม่าจากฝีมือผู้กำกับมากประสบการณ์อย่าง อุ๊ พัชนี จารุจินดา ที่พาคนดูดำดิ่งสู่เรื่องราวความรักอบอุ่นหัวใจผ่านสองนางเอกสาว ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา งานนี้คนดูการันตี หนักมากว่าเป็นการโคจรมาพบกันที่ “ใช่” ทั้งเคมีเคใจและอารมณ์การแสดง อีกทั้งยังเสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือดีอย่าง ผักไผ่ ภาริน, หญิง อาณดา, เฟรนด์ พีระกฤตย์, จันจิ จันจิรา และ นนท์ อินทนนท์ ที่มาช่วยเติมสีสันให้เรื่องราวให้มีมิติยิ่งขึ้น เรียกเสียงชื่นชมการตีความคาแร็กเตอร์ อลิน และ เจน ของ ลีน่าหมิว ว่าทำให้ผู้ชมเชื่อในความรักของตัวละครได้หมดใจ ทั้งซีนอบอุ่น ซีนดราม่าเคล้านํ้าตา และช่วงเวลาละเอียดอ่อนที่ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์ทําเอาคนดูอินจิกหมอน จนหลายเสียงยกให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในงานรักโรแมนติกที่ดูแล้วอิ่มใจ ยิ้มตาม และปิดฉากปี 2568 ได้อย่างสวยงามบนหน้าจอช่อง 3
นับได้ว่าเป็นอีกปีที่ตอกย้ำความปังและความนิยมทั่วประเทศของช่อง 3 ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ที่ครองใจผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะสายฟิน สายดราม่า หรือสายแอ็กชั่น ช่อง 3 จัดเต็มครบทุกรสตลอดปี ดูสดได้ที่ช่อง 3 กด 33 และดูย้อนหลังทุกเรื่องทุกตอนแบบจุใจได้ที่ 3 Plus
