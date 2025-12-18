ตอนที่ 6 “ภูวินทร์” หัวใจสั่น “ปอนด์” เดินหน้าจีบเต็มสูบ!
เมื่อ “พีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวความผูกพันของ “ธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) และน้องชายอย่าง “โรม” (วิลเลี่ยม จักรภัทร) จาก “โมกข์” (เอส ศุภ) จึงทำให้ “พีช” สนใจในตัว “ธีร์” ยิ่งขึ้น ด้าน “ธีร์” เองก็ตัดสินใจเดินหน้าจีบ “พีช” อย่างเต็มที่ งานนี้ทำเอา “พีช” ออกอาการหวั่นไหวอย่างหนักจนต้องไปปรึกษา “ลูกพลับ” (บอนนี่ ภัทราภัสร์) ด้วยความว้าวุ่นใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สุดท้าย “พีช” จะทำหาทางออกให้หัวใจอย่างไรไปลุ้นกัน
ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” ตอนที่ 6 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์