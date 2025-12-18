แรงทะลุปรอท! ช่อง 8 ปล่อยเทรลเลอร์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert”

หัวใจสั่นสะเทือน! ช่อง 8 เปิดตัวเทรลเลอร์ซีรีส์ "Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เตรียมรับมือความรักที่มาพร้อมคำเตือนของหัวใจ! เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคมนี้
เคมีพลุ่งพล่าน ออร่าพุ่งแรง ถึงขั้นทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบ ล่าสุด สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ปล่อยตัวอย่าง (Trailer) ของซีรีส์ "Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง" ซีรีส์โรแมนติก ดราม่าแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ออกมาให้แฟนซีรีส์ได้รับชม บอกเลยว่าความน่าติดตามทะลุปรอท โดยงานนี้รวบตึงนักแสดงวัยรุ่นคิวต์บอยสุดฮอตแห่งยุค ที่มาพร้อมกับเคมีที่จะมาตรึงหัวใจแฟนซีรีส์แนวบอยเลิฟอีกครั้ง เป็นการโคจรมาพบกันของ เจมส์ เพรสคอท, กาด พลอยสุภา คู่สุดฮอตที่แฟนๆ ต่างรอคอยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง พร้อมด้วย เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส และ แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ ที่แต่ละคนต่างก็งัดเสน่ห์ ความอบอุ่น และความสามารถมาฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ รับประกันว่าทุกฉากทุกตอนจะทำให้คุณต้องจิกหมอนและลุ้นตามจนนั่งไม่ติดกันช่วงปีใหม่นี้แน่นอน
โดยความรักที่ต้องยอมเสี่ยง ในซีรีส์ "Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เป็นซีรีส์แนว โรแมนติก ดราม่า ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความ น่ารัก สดใส แต่ก็เจือปนด้วยเรื่องราวของหัวใจที่ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ ความรักครั้งนี้ไม่ได้มาแบบง่าย ๆ แต่มาพร้อม "คำเตือน" ว่าคุณ จะยอมเสี่ยงแค่ไหน เพื่อให้ได้หัวใจของใครสักคน เมื่อ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) หนุ่มเจ้าชู้ที่อยากใกล้ชิด ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร) อาสาไปส่ง เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) จนได้เจอ โต๋ (กาด พลอยสุภา) ทำให้โต๋เผลอตกหลุมรัก ความสัมพันธ์เริ่มยุ่ง เมื่อทริปเที่ยวทำให้เต๋คบกับปลายฟ้า ส่วนจิมมี่ที่เสียใจหันไปคบโต๋ประชดแต่กลับรักเขาจริง จนเมื่อรันแฟนเก่าของจิมมี่กลับมา ความโกหกทำให้โต๋ถอยห่าง จิมมี่จึงพยายามพิสูจน์ว่ารักโต๋จริง สุดท้ายเรื่องราวความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามต่อไป หลังตัวอย่างถูกปล่อยออกมา พาให้แฟนๆ ร่วมลุ้นและดำดิ่งไปกับเรื่องราวของพวกเขา แถมฟีดแบ็กกระแสจากโลกออนไลน์ที่รอติดตามก็เข้มข้นไม่แพ้กัน!
ปักหมุดรอฟิน เพราะได้ฟินสมใจอย่างแน่นอน อย่าพลาดชม ซีรีส์ "Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง" เตรียมเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆ ทุกคน ติดตามชมตอนแรกได้ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคมนี้ ทางช่อง 8 กดเลข 27 และรับชมย้อนหลังได้ที่ Viu
