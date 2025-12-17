เรื่องย่อตอน ละคร “จิตสะกดแค้น” ตอนที่ 11

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ โซล (ด.ช. ศศิศ ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์) ลูกชายของ กุลนรี (วิว วรรณรท) ทำให้เธอเดือดถึงขีดสุด ฟางเส้นสุดท้ายขาดลงในพริบตา จากคนที่เคยเป็นฝ่ายตั้งรับการแก้แค้น กลับกลายเป็น “กุลนรี” ที่ลุกขึ้นออกล่า “ศรา หรือ กมล” (ณิชา ณัฏฐณิชา) อย่างไม่ไว้ชีวิต พร้อมประกาศกร้าวว่า “พวกมึงทำให้ลูกกูเป็นแบบนี้ มึงตายยย”
เกมพลิกทันที เมื่อศรากลายเป็นฝ่ายถูกไล่ล่า เพื่อน ๆ รอบตัวต่างต้องปกป้องเธออย่างสุดกำลัง และพยายามปิดบังให้ไม่มีใครรู้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหน เพราะความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาที อาจหมายถึงความตาย “ราคา” ของความแค้น เริ่มแพงเกินกว่าจะรับไหว…เมื่อการแก้แค้นเดินมาถึงทางตัน ทุกคนต้องวางเดิมพันด้วยสิ่งที่รักที่สุดคนหนึ่งกำลังเสี่ยงเสีย “ลูก” อีกคนกำลังเสี่ยงเสีย “สติ” ก่อนบทสรุปสุดท้ายจะมาถึง… ไม่มีใครถอยได้อีกแล้ว ห้ามพลาด จิตสะกดแค้น ตอนก่อนอวสาน เดือดที่สุด เข้มข้นที่สุด!
ติดตามชม จิตสะกดแค้น EP.11 วันพุธที่ 17 ธันวาคม เวลา 20:30 น. ดูสดทางทีวีช่องวัน31, ดูสดออนไลน์หรือดูย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชัน oneD
